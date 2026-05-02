Антон Дацински спечели изпитанието за Приз Оптикс в турнира по прескачане на препятствия за Купа България в Панагюрище

Антон Дацински с кон Караско спечели изпитанието за приз Оптикс в първия турнир за Купа Република България по прескачане на препятствия, който започна днес в Панагюрище.

Доайенът в конния ни спорт заслужи първото място в надпредварата от две фази с височина на препятствията до 130 см с време 32:72 секунди.

Представителят на ККС Студенец влезе в Топ 3 и с другия си кон Еър Гема Зет, заемайки трета позиция с 32:78.

Втори завърши Христо Найденов с кон Кордесино с резултат 32:75.

Топ 5 затвориха Ивелин Вълев с Кларимо и младата надежда Лора Чолакова с Палимера.

Утре надпреварата продължава с още изпитания, които може да проследите отново на живо по БНТ 3 от 13:00 ч.

Състезанието в Панагюрище е първото от четирите за Купа Република България и е част от съпътстващата програма по отбелязване на 150-годишнината от Априлското въстание в града. Следващите състезания ще са в Приморско, ККС Албена и София.