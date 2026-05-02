Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Чете се за: 02:40 мин.
Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма...
Чете се за: 04:45 мин.

150 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

Историческа възстановка на Априлското въстание в село Голема Раковица

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Всичко от автора
Чете се за: 01:47 мин.
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
По повод 150-годишнината от Априлското въстание Община Елин Пелин организира мащабна историческа възстановка в село Голема Раковица. На днешния ден преди век и половина селото е опожарено. Въпреки трагедията, местните хора успяват да го възродят.

Поляната край селото се превърна в своеобразно бойно поле и бяха пресъздадени реални сцени от паметните събития преди 150 години. За първа година село Голема Раковица отбелязва Априлската епопея по този начин с историческа възстановка, а в нея ще се включат около 70 души.

Участниците вече са заели местата си. В началото ще могат да се видят сцени от бита на местното население, а кулминацията – най-напрегнатият и драматичен момент, ще бъде опожаряването на селото.

Радина Йорданова – организатор: "Финалът е много драматичен, тежък, защото историята на цялото село е тежка. Селото е било най-голямото, но е опожарено цялото, до последната къща. Цялата подготовка ни отне два месеца, декор, участници."

Ивайло Симеонов – кмет на Община Елин Пелин: "Това е родното място на Игнат Шишков, който е по-известен като Гатьо Шишков – съратник на Васил Левски, участник в Априлското въстание. Той е от онези родолюбци и с гордост можем да се похвалим, че е роден на наша територия."

#община Елин Пелин #150 години от Априлското въстание #с. Голема Раковица #историческа възстановка

