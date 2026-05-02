Историческа възстановка на Априлското въстание в село Голема Раковица

По повод 150-годишнината от Априлското въстание Община Елин Пелин организира мащабна историческа възстановка в село Голема Раковица. На днешния ден преди век и половина селото е опожарено. Въпреки трагедията, местните хора успяват да го възродят.

Поляната край селото се превърна в своеобразно бойно поле и бяха пресъздадени реални сцени от паметните събития преди 150 години. За първа година село Голема Раковица отбелязва Априлската епопея по този начин с историческа възстановка, а в нея ще се включат около 70 души.

Участниците вече са заели местата си. В началото ще могат да се видят сцени от бита на местното население, а кулминацията – най-напрегнатият и драматичен момент, ще бъде опожаряването на селото.

Радина Йорданова – организатор: "Финалът е много драматичен, тежък, защото историята на цялото село е тежка. Селото е било най-голямото, но е опожарено цялото, до последната къща. Цялата подготовка ни отне два месеца, декор, участници." Ивайло Симеонов – кмет на Община Елин Пелин: "Това е родното място на Игнат Шишков, който е по-известен като Гатьо Шишков – съратник на Васил Левски, участник в Априлското въстание. Той е от онези родолюбци и с гордост можем да се похвалим, че е роден на наша територия."

