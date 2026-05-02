Мерки за безопасност: Поставиха ограничители по натоварените спирки в Благоевград

Община Благоевград въведе нови мерки, за да улесни достъпа до автобусните спирки и да намали неправилното паркиране. Въпреки това, шофьори продължават да спират в зоните за качване и слизане, което затруднява движението на автобусите. Според експерти, това води до сериозни предпоставки за пътни инциденти и сериозни задръствания. Общината планира засилен контрол и допълнителни мерки.

За да улесни достъпа на гражданите до градския транспорт, Община Благоевград обнови маркировката на спирките в жълто и постави ограничители.

Радка Граматикова: "Сега е по-добре, защото тука беше пълно с коли и не знаеш къде да тичаш, къде да го хванеш да се качиш."

Въпреки това, в пиковите часове шофьори продължават да спират в зоните за качване и слизане на пътници.

Емил Кирилов: "На изхода и на входа паркират, което затруднява паркирането на автобусите." - В България нищо не помага. Само глоби трябва на хората… те пак продължават да си спират и новите ограничения нищо няма да помогнат. - Като спре там, полицаите ги глобяват. Нали има полиция, защото и банката е тук…

От общината заявиха, че са в готовност да предприемат още мерки за ограничаване на неправилното паркиране по спирките.

Петко Петков – директор в Община Благоевград: "Органите на реда са поели ангажимента за увеличаване на контрола. Има мерки, които още може да вземем, включително и видеорегистратори по автобусите, камери по спирки и т.н., но за момента идеята не е да шофьорите да бъдат притеснявани, а да бъдат научени, че там не трябва да се спира." Георги Бързаков – пътен експерт: "Много от шофьорите не мислят като шофьори, които имат категория "D" за автобус, за повече пътници и не ги виждат нещата по този начин, защото на този автобус му трябва повече разстояние да се изнесе, да се включи в движението."

Към момента общинското звено "Охрана" също патрулира по спирките и отправя предупреждения към неправилно спрелите шофьори, ако се наложи ще им бъдат дадени правомощия да съставят актове.