БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Чете се за: 02:40 мин.
Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Моника Берова в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Тя волейболистка на Славия и мечтае за кариера в чужбина.

съм
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Моника Берова е поредният герой в спортната поредица на БНТ за млади таланти „Аз съм“. Тя е сред волейболистките на Славия. В редиците на белите състезателката се подвизава като посрещач.

„Започнах с волейбола доста спонтанно, бях в осми клас и тогава моята най-добра приятелка тренираше в Славия. В часовете по физическо играехме заедно, оттам се запалих. Един ден реших да отида с нея на тренировка и оттогава не съм излизала от залата. Не, това не беше моят първи избор относно спорта, минала съм през много – таекуондо, тенис на маса, тенис на корт. Последният спорт беше този, с който се занимавах преди волейбола, но го спрях поради различни обстоятелства и така се срещнах с волейбола“, разказва тя своите първи стъпки.

Никой от моите родители не е спортувал, особено волейбол. Моят баща се е занимавал с баскетбол, когато е бил малък и дядо ми е бил ски скачач. Моите родители никога не са се месили в моя избор, винаги са ме подкрепяли във всичко, с което искам да се занимавам или се захвана. Винаги са били до мен, за което много им благодаря“, споделя един от талантите на „белите“.

Играя като четворка, винаги ми е боло мечта да се подвизавам на този пост след започването ми с волейбола. Смятам, че засега се представям добре”, каза още 185-сантиметровата волейболистка.

18-годишната състезателка говори и за своята кариера до този момент.

„Мисля, че кариерата ми се развива добре. Старя се всеки ден, тренирам усилено, слушам треньорите и като най-скорошни цели се надявам да вземем медал на предстоящото републиканско първенство. Относно по-далечните ми цели, такава е да играя на възможното най-високо ниво в спорта, да стана професионален играч, който да бъде широко познат. Една от мечтите ми е да играя в чужбина“, коментира Берова.

Повече от интервюто с Моника Берова гледайте във видеото!

Всички предавания ще откриете и в YouTube канала на БНТ!

#Моника Берова #Национална волейболна лига за жени 2025/2026 #ЖВК Славия #"Аз съм"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-четени

Още от: Видео

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ