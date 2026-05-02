БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Чете се за: 02:40 мин.
Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Илиев: Домакинството на Джиро д'Италия е от мащаба на Формула 1

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 07:40 мин.
Още
Запази

Имиджово би поставило България на картата като държава, която е способна да поема такива големи домакинства", отбеляза служебният министър на спорта в ефира на БНТ.

димитър илиев
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Димитър Илиев сравни историческото домакинство на България на Джиро д‘Италия с Формула 1 или Moto GP. Служебният министър на спорта подчерта колко е важно организирането на Обиколката на Италия, която ще стартира на българска земя и ще се проведе от 8 до 10 май, като ще бъде предавана на живо в ефира на БНТ.

Илиев бе гост в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, където говори и за свършеното от спортното министерство, както и за очакванията си от това какво ще направи новото правителство за българския спорт.

Оптимист съм, че спортното министерство ще остане в сигурни ръце, тъй като в екипа на Прогресивна България, подкрепен от много знаменити личности в сферата на спорта, всички са достойни за уважение и с ясна визия за него. Аз съм обнадежден. Още повече, това е правителство, което идва с достатъчно дълъг хоризонт пред себе си, така че да може да направи необходимите реформи в сферата на спорта, които най-вече се отнасят за инфраструктурата и може би да се помисли малко повече за масовия спорт. Така нареченият спорт за всички“, бяха първите му думи.

„Аз вярвам, че трябва да се натисне малко в тази посока. Знаете, че не за първи път съм министър. Предишният път успяхме да увеличим двойно средствата по постановление 46 – средствата, които отиват за деца, ученици и студенти. Сега в този кратък период успяхме отново да представим такова предложение. Това са парите, които реално достигат до децата. Ние говорим непрекъснато в нашето общество за зависимости, рискове пред младите. Знаете колко видове неща има за пушене, аз дори не мога да им запомня имената, да не говорим за хазартните зависимости и социалните мрежи. Рисковете наистина са много и това, което е лек за всичките тези зависимости, е именно спортът. Ако успеем да направим така, че младите да бъдат въвлечени на дълбоко в него, аз вярвам, че ще имаме една здрава физически и психически нация, както и млади хора, които са гръбнак и не се огъват пред проблемите“, добави той.

Бившият автомобилен състезател внесе яснота и за последните подробности, свързани с Джиро д‘Италия на българска земя.

„Само по себе си това е спортно събитие в мащаб, в който ние никога не сме имали. По тази причина организацията беше изключително сложна. Тук са замесени изключително много институции, общини. Благодаря на всички замесени в организацията, защото това, което аз виждам, е че хората работят с голям ентусиазъм. Общините се подготвят да посрещат Джирото по начин, по който да представят себе си в най-добрата светлина. Институциите са като добре смазан механизъм. Цялата тази координация минава през спортното министерство и през моя екип, който изнася цялата тежест на своя гръб. Вярвам, че това огромна възможност за българската държава, тъй като събитието се наблюдава от 500 до 800 милиона зрители в над 190 държави, а реалният ефект от него идва от шест месеца до една година след неговото провеждане. Забелязах, че това ще дойде най-вече в туристическия аспект, защото камерите са от хеликоптер и се следи цялата колона на живо през цялото време. Говорейки за всички замесени, трябва да благодаря и на БНТ, тъй като телевизията е партньор на Джирото, което ще бъде излъчвано по БНТ 3 и няма как да не изкажа благодарност на вашия екип. В този ред на мисли обиколих трасето и това, което видях, всъщност е, че България ще бъде показана в най-добрата светлина. Уникални и красиви гледки.“

Самото представяне е на 6 май, а големият старт е два дни по-късно по обяд. Той започва от Стария град на Несебър – феноменална красота. Единственото, което може да помрачи да се види всичко това, е само лошото време, но гледайки прогнозата, вярвам, че нещата ще се оправят. В този период на пролетта е може би най-красивият за провеждането такъв тип мероприятие, защото всичко е зелено и красиво. Свършена е страшно много работа и по пътищата. Спортът, туризмът и имиджа на България печелят от това събитие. Вярвам, че по отношение на спорта ще бъдат привлечени много млади хора да се занимават с него. Голямото преимущество ще бъде в туризма, тъй като Джирото много се гледа в Австралия и Колумбия. Ако успеем да докараме туристи от тези държави, това би било голям успех. Разбира се, имиджово би ни поставило на картата като държава, която е способна да поема такива големи домакинства. Това е домакинство от мащаба на Формула 1 или Moto GP“, уточни осемкратният шампион на Рали България.

Спортният министър прибегна и до други сравнения, този път с предстоящото европейско първенство по волейбол, на което България е един от домакините през септември.

Това е много по-трудно за организиране събитие, защото ако европейското се позиционира в една зала, Джирото се провежда по цялата територия на България. Разбирате колко много полиция ще бъде ангажирана.“

Той завърши оптимистично своя разговор, обръщайки внимание на това колко е важен спортът за едно общество.

„Искам да кажа, че ние имаме уникални спортисти и това го виждаме. Резултатите, които постигаме в последните години, показват това. Ако една държава иска хората й да са здрави, да харчи по-малко пари за здравеопазване и за психични болести, спортът е решението. Всичко друго са залитания в грешни посоки, които ние като общество трябва да се борим всячески да държим настрани. Искрено вярвам, че новото управление ще постави като акцент и приоритет спортът. Това може да ни държи активни и силни във всяко едно отношение. Вярвам, че това е правилният път“, заяви Илиев.

Повече от интервюто на Димитър Илиев в предаването гледайте във видеото!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ