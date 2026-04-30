БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България

На 8, 9 и 10 май обществената телевизия ще предава на живо първите три етапа от състезанието със специална студийна програма по БНТ 1 и над 15 часа преки излъчвания по БНТ 3.

Българската национална телевизия ще излъчи на живо първите три етапа от 109-ото издание на Giro d’Italia (Джиро д’Италия), което тази година стартира от България.

Една от най-престижни колоездачни надпревари в света започва на 8 май, като за 16-и път в историята си началото на състезанието е извън Италия. Tази година България беше избрана да бъде домакин на откриващите етапи от Джиро д’Италия. Колоездачи от най-елитните отбори на света в този спорт ще поставят началото на надпреварата у нас. Общо 3 459 километра, 543 от които на територията на България, ще изминат състезателите преди финала на 31 май в Рим, когато ще бъде определен новият носител на престижния трофей.

БНТ ще излъчи всичко най-интересно от първите три етапа от колоездачната обиколка, която привлича вниманието на повече от 800 милиона зрители по света. Българските зрителите ще могат да проследят преките включвания в ефира на БНТ 1, както и над 15 часа излъчвания на живо по БНТ 3.

Обществената телевизия подготвя и специална студийна програма преди и след всеки етап на Джиро д’Италия с коментари, анализи и реакции. Предаванията ще се излъчват на живо от старта и финала в трите състезателни дни с водещ Радостин Любомиров. Анализатор в студиото ще бъде Ивайло Габровски - рекордьор по победи в колоездачната обиколка на България, триумфирал през 2003, 2006, 2008, 2009 и 2011 година.

ПРОГРАМА на Джиро д’Италия по БНТ 1

8 май (петък)
13:30 - 14:00 ч. - Пряко предаване от Несебър

9 май (събота)

14:15 – 14:30 ч. - Пряко предаване

16:45 – 17:00 ч. - Пряко предаване

10 май (неделя)
17:00 – 17:45 ч.- Пряко предаване от София

ПРОГРАМА на Джиро д’Италия по БНТ 3

6 май (сряда)

18:00 ч.- Представяне на отборите: Пряко предаване от Бургас:

8 май (петък)
13:30 - 17:30 ч., Студийна програма: Пряко предаване
156 км - старт в гр. Несебър и финал в гр. Бургас

9 май (събота)
11:40 - 17:45 ч. , Студийна програма: Пряко предаване
220 км - от гр. Бургас до гр. Велико Търново

10 май (неделя)
12:50 - 18:00 ч. , Студийна програма: Пряко предаване от София
174 км - от гр. Пловдив до гр. София

С излъчването на Джиро д’Италия БНТ продължава мисията си да предоставя на българската аудитория достъп до най-значимите събития в световния спорт.

Два сребърни медала за България на Европейската купа за девойки по художествената гимнастика
