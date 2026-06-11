Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия

Един човек е загинал, а девет други са ранени при пътно произшествие близо до Подудбина, Южна Хърватия, днес следобед, предаде ХИНА. В катастрофата е участвал автомобил с българска регистрация, предполагаемо използван за трафик на нелегални мигранти, съобщи местната полицията.

Шофьорът е избягал от местопроизшествието, но по-късно е бил арестуван, уточниха властите.

Около 14.00 часа полицията е забелязала автомобил с българска регистрация близо до Подудбина, насочващ се към възел Горня Плоча, и е заподозряла, че превозва мигранти, влезли незаконно в Хърватия, съобщава ХИНА. Служителите са проследили автомобила, но са го загубили от поглед. По-малко от десет минути по-късно те са се натъкнали на катастрофа с участието на същия автомобил, който е излязъл от пътя.

Шофьорът е избягал от местопроизшествието, оставяйки ранените пътници в превозното средство, но е бил проследен в близка гора и арестуван, уточниха от полицията.