БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сияна Алекова отново на върха, второ злато за България на...
Чете се за: 01:27 мин.
БНТ 3 излъчва на живо многобоя и финалите на европейското...
Чете се за: 01:30 мин.
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха...
Чете се за: 02:55 мин.
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм...
Чете се за: 00:55 мин.
"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо...
Чете се за: 05:52 мин.
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в...
Чете се за: 01:47 мин.
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за...
Чете се за: 02:40 мин.
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Чете се за: 02:40 мин.
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пол Мание спечели 18-ия етап в Джиро д'Италия и направи голяма крачка към цикламената фланелка (Гледайте най-интересното тук)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Още
Запази

Спринтьорът на Соудал Куик-Степ си върна лидерството при точките три етапа преди края на Обиколката на Италия

пол мание спечели етап джиро 39италия направи голяма крачка цикламената фланелка
Снимка: AP Photo
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Французинът Пол Мание записа трета етапна победа в 109-ото издание на Обиколката на Италия и направи сериозна заявка за спечелване на цикламената фланелка.

Състезателят на Соудал Куик-Степ триумфира в 18-ия етап, който се изразяваше в 171 километра от Фай дела Паганела до Пиеве ди Солиго, след отлично проведен финален спринт. Мание бе изведен перфектно от съотборника си Яспер Щуйвен, а стесненият финал му позволи да заеме най-добрата позиция и да удържи атаките на съперниците.

Французинът пресече финала за 3:46:50 часа - време, което записа и основната група. Втори и трети останаха италианците Едоардо Дзамбанини и Джонатан Милан.

Основният конкурент на Мание за цикламеното трико, еквадорецът Джонатан Нарваес, завърши едва 18-и и не успя да добави точки към актива си. Така три етапа преди края на надпреварата Мание вече води с 195 точки, с 37 повече от Нарваес.

В генералното класиране промени не настъпиха. Лидер остава Йонас Вингегор с аванс от 4:03 минути пред Феликс Гал и 4:27 пред Таймен Аренсман. Датчанинът е начело и в класирането при катерачите.

В петък предстои един от най-тежките планински етапи в състезанието - 151 километра от Фелтре до Алеге, който може да внесе сериозни размествания в битката за крайните позиции.

Всичко прелюбопитно от 18-ия етап на Джиро д'Италия можете да проследите от репортажа във видеото!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
1
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
2
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
3
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...
След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до наркотици става все по-лесен
4
След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до...
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал "Младост"
5
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал...
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
6
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Други спортове

Сияна Алекова отново на върха, второ злато за България на eвропейското във Варна
Сияна Алекова отново на върха, второ злато за България на eвропейското във Варна
Карлос Насар отвя конкуренцията и в анкетата за Спортист на месеца Карлос Насар отвя конкуренцията и в анкетата за Спортист на месеца
Чете се за: 02:35 мин.
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3 Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
6192
Чете се за: 00:32 мин.
Спортни новини 28.05.2026 г., 12:30 ч. Спортни новини 28.05.2026 г., 12:30 ч.
Спортни новини 28.05.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 28.05.2026 г., 06:30 ч.
Историческо злато за България при девойките на eвропейското по художествена гимнастика във Варна Историческо злато за България при девойките на eвропейското по художествена гимнастика във Варна
8661
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на антикорупционния орган и функциите на главния прокурор
ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на...
Чете се за: 05:22 мин.
По света
Иван Демерджиев: Никой не стои над закона, законите са за всички Иван Демерджиев: Никой не стои над закона, законите са за всички
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн доведе до политически престрелки Разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн доведе до политически престрелки
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
САЩ и Иран са постигнали сделка
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Какви са рисковете от употреба на дизайнерска дрога?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ