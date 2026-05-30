БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Йонас Вингегор е на крачка от триумф в Джирото (Гледайте най-интересното тук)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
Още
Запази

В неделя колоездачите ще изминат последните 131 километра от надпреварата, а датчанинът изглежда недостижим на върха в генералното класиране.

Йонас Вингегор
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Йонас Вингегор е на крачка от триумф в първото си участие на Джиро д'Италия, след като затвърди лидерската си позиция преди заключителния етап в Рим. В неделя колоездачите ще изминат последните 131 километра от надпреварата, а датчанинът изглежда недостижим на върха в генералното класиране.

Преди старта на предпоследния етап участниците почетоха с минута мълчание жертвите на разрушителното земетресение във Фриули от 1976 година.

Още в началните километри се откъсна група от няколко състезатели, сред които бе и уругваецът Гийермо Томас Силва от Астана. Той е добре познат на българската публика, след като спечели втория етап от Гранде Партенца в България между Бургас и Велико Търново.

Първата планинска премия за деня бе спечелена от норвежеца Андреас Лекнесунд (Уно-Х), който се оказа най-бърз сред бегълците. На около 70 километра преди финала водещата група все още поддържаше комфортна преднина от близо четири минути и половина, но постепенно основният пакет започна да стопява изоставането си и двадесетина минути по-късно разликата вече беше малко над две минути.

В хода на етапа лидерът в генералното класиране Йонас Вингегор изпита кратки технически затруднения с велосипеда си и бе принуден да спре за момент. Датчанинът обаче бързо се върна в колоната и продължи без сериозни последствия.

В заключителната част на трасето челната група постепенно намаля. Петнадесет километра преди финала отпред останаха шестима състезатели, а малко по-късно преднината им бе сведена до под една минута.

При второто голямо изкачване Вингегор пое инициативата и зададе темпото. Андреас Лекнесунд и Крешоли се опитаха да отговорят на атаката му, а сред най-близките до него бе и австриецът Феликс Гал от Декатлон. В крайното класиране за деня Гал завърши втори, а австралиецът Джай Хиндли зае третата позиция.

Португалецът Афонсо Еулалио приключи етапа на шесто място и така си гарантира запазването на бялата фланелка за най-добър млад състезател.

При останалите специални класирания не настъпиха промени. Италианецът Джулио Чиконе ще завърши надпреварата като носител на синята фланелка за най-добър катерач, докато французинът Пол Мание остава лидер в класирането по точки и ще запази цикламената фланелка.

Преди финалния ден в Рим Вингегор продължава да бъде убедителен лидер в генералното подреждане с общо време от 80:17.01 часа. Датчанинът разполага с аванс от 5:22 минути пред Феликс Гал, докато Джай Хиндли е трети на 6:25 минути зад водача. Ако избегне инциденти в последния етап, колоездачът на Висма-Лийз а байк ще запише първа титла от Джиро д'Италия още при дебютното си участие.

Всичко прелюбопитно от 20-ия етап на Джиро д'Италия можете да проследите от репортажа във видеото!

Свързани статии:

Американец спечели Кралския 19-и етап на Джирото (Гледайте най-интересното тук)
Американец спечели Кралския 19-и етап на Джирото (Гледайте най-интересното тук)
В генералното класиране начело остава датчанинът Йонас Вингегор с...
Чете се за: 02:52 мин.
Пол Мание спечели 18-ия етап в Джиро д'Италия и направи голяма крачка към цикламената фланелка (Гледайте най-интересното тук)
Пол Мание спечели 18-ия етап в Джиро д'Италия и направи голяма крачка към цикламената фланелка (Гледайте най-интересното тук)
Спринтьорът на Соудал Куик-Степ си върна лидерството при точките...
Чете се за: 01:50 мин.
#Йонас Вингегор

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Гледайте финалите на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна
2
Гледайте финалите на европейското първенство по художествена...
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
3
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Водолази от цялата страна почистват морското дъно край остров Света Анастасия
4
Водолази от цялата страна почистват морското дъно край остров Света...
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
5
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
5
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...

Още от: Други спортове

Гледайте финалите на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна
Гледайте финалите на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна
Енчо Керязов: Много ни радва тази масовост, която таекуондо има през последните години Енчо Керязов: Много ни радва тази масовост, която таекуондо има през последните години
Чете се за: 01:07 мин.
Йоана Илиева: Пожелавам си световна титла и медал на европейско първенство Йоана Илиева: Пожелавам си световна титла и медал на европейско първенство
Чете се за: 00:57 мин.
Спортни новини 30.05.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 30.05.2026 г., 20:50 ч.
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин
Чете се за: 01:22 мин.
Бранимира Маркова: Стилияна Николова показа много добро представяне във всички дни Бранимира Маркова: Стилияна Николова показа много добро представяне във всички дни
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че окончателно съм изваден от списъка на Държавния департамент на САЩ
Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че окончателно съм...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Иван Шишков: Започва пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега Иван Шишков: Започва пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Атанас Атанасов, председател на НСИ: Страната ни може да избегне процедурата по свръхдефицит Атанас Атанасов, председател на НСИ: Страната ни може да избегне процедурата по свръхдефицит
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След новините: За осиротелите класни стаи, оглушителната тишина и надеждата за образование След новините: За осиротелите класни стаи, оглушителната тишина и надеждата за образование
Чете се за: 16:25 мин.
Общество
Овладян е пожарът в склада за пластмасови отпадъци край Стара Загора
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Все още няма окончателно решение за примирие между Вашингтон и Техеран
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В Благоевград беше разбита схема за пласиране и търговия на дребно...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Финанси под мониторинг: Как Франция се справя със свръхдефицита в...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ