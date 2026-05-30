БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България е европейски отборен шампион в художествената...
Чете се за: 03:07 мин.
Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че...
Чете се за: 01:07 мин.
Стилияна Николова донесе нова радост на България със...
Чете се за: 01:47 мин.
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Овладян е пожарът в склада за пластмасови отпадъци край Стара Загора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази

Няма данни за влошаване на качеството на въздуха

Пожар в склад за пластмаси, Стара Загора
Слушай новината

Пожарът в склада за рециклиране на пластмасови отпадъци край Стара Загора е овладян, съобщи областният управител, който се намира на място и следи развитието на ситуацията.

По информация на старши комисар инж. Стоян Колев, огънят вече е локализиран, но работата по окончателното му потушаване и обезопасяването на терена ще продължи през цялата нощ.

В операцията участват осем пожарни автомобила и екипи от Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Опан. На място се очаква и допълнителна тежка техника – фадрома от Пловдив, която ще подпомогне разчистването и достигането до огнищата в дълбочина.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора съобщиха, че към този момент няма отчетени превишения на нормите за качество на атмосферния въздух. Въпреки това, като превантивна мярка и по указание на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, в района се разполага мобилна автоматична станция за мониторинг на въздуха. Станцията ще бъде позиционирана в най-близкото до пожара населено място и ще извършва непрекъснати измервания на атмосферните показатели. Чрез нея ще се следят в реално време концентрациите на фини прахови частици и други потенциално вредни вещества, които могат да се отделят при горенето на пластмасови отпадъци. Данните ще се анализират постоянно, за да се гарантира безопасността на населението и при необходимост да бъдат предприети допълнителни мерки за защита на общественото здраве.

Областният управител изрази благодарност към доброволците, които първи са се отзовали на сигнала и са оказали помощ до пристигането на специализираните екипи. Той благодари още на пожарникарите, служителите на всички ангажирани институции и гражданите за проявените професионализъм, отговорност и солидарност при овладяването на инцидента.

Причините за възникването на пожара предстои да бъдат установени в рамките на разследване, което ще бъде извършено от органите на МВР.

#овладян #Стара Загора #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Гледайте финалите на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна
2
Гледайте финалите на европейското първенство по художествена...
НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал, 1:1 след 120 минути игра, време е за дузпи
3
НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал, 1:1 след 120 минути игра, време е за дузпи
Водолази от цялата страна почистват морското дъно край остров Света Анастасия
4
Водолази от цялата страна почистват морското дъно край остров Света...
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
5
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
5
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...

Още от: Общество

Франко Неро получи наградата за цялостен принос към киното от кинофестивала "Златната липа"
Франко Неро получи наградата за цялостен принос към киното от кинофестивала "Златната липа"
След новините: За осиротелите класни стаи, оглушителната тишина и надеждата за образование След новините: За осиротелите класни стаи, оглушителната тишина и надеждата за образование
Чете се за: 16:25 мин.
В Благоевград беше разбита схема за пласиране и търговия на дребно с дрога, която се е управлявала от затвора В Благоевград беше разбита схема за пласиране и търговия на дребно с дрога, която се е управлявала от затвора
Чете се за: 04:17 мин.
Петима от седемте обвиняеми за разпространение в кв. "Дружба" остават в ареста Петима от седемте обвиняеми за разпространение в кв. "Дружба" остават в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев е знаел за строителството на незаконния град, каза общинският съветник Коста Стоянов Кметът на Варна Благомир Коцев е знаел за строителството на незаконния град, каза общинският съветник Коста Стоянов
Чете се за: 03:02 мин.
Владислав Панев: Положението около свръхдефицита не е кризисно Владислав Панев: Положението около свръхдефицита не е кризисно
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че окончателно съм изваден от списъка на Държавния департамент на САЩ
Александър Манолев за БНТ: Имам информация, че окончателно съм...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Иван Шишков: Започва пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега Иван Шишков: Започва пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Атанас Атанасов, председател на НСИ: Страната ни може да избегне процедурата по свръхдефицит Атанас Атанасов, председател на НСИ: Страната ни може да избегне процедурата по свръхдефицит
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След новините: За осиротелите класни стаи, оглушителната тишина и надеждата за образование След новините: За осиротелите класни стаи, оглушителната тишина и надеждата за образование
Чете се за: 16:25 мин.
Общество
Овладян е пожарът в склада за пластмасови отпадъци край Стара Загора
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Все още няма окончателно решение за примирие между Вашингтон и Техеран
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В Благоевград беше разбита схема за пласиране и търговия на дребно...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Финанси под мониторинг: Как Франция се справя със свръхдефицита в...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ