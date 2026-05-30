Овладян е пожарът в склада за пластмасови отпадъци край Стара Загора

Пожарът в склада за рециклиране на пластмасови отпадъци край Стара Загора е овладян, съобщи областният управител, който се намира на място и следи развитието на ситуацията.

По информация на старши комисар инж. Стоян Колев, огънят вече е локализиран, но работата по окончателното му потушаване и обезопасяването на терена ще продължи през цялата нощ.

В операцията участват осем пожарни автомобила и екипи от Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Опан. На място се очаква и допълнителна тежка техника – фадрома от Пловдив, която ще подпомогне разчистването и достигането до огнищата в дълбочина.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора съобщиха, че към този момент няма отчетени превишения на нормите за качество на атмосферния въздух. Въпреки това, като превантивна мярка и по указание на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, в района се разполага мобилна автоматична станция за мониторинг на въздуха. Станцията ще бъде позиционирана в най-близкото до пожара населено място и ще извършва непрекъснати измервания на атмосферните показатели. Чрез нея ще се следят в реално време концентрациите на фини прахови частици и други потенциално вредни вещества, които могат да се отделят при горенето на пластмасови отпадъци. Данните ще се анализират постоянно, за да се гарантира безопасността на населението и при необходимост да бъдат предприети допълнителни мерки за защита на общественото здраве.

Областният управител изрази благодарност към доброволците, които първи са се отзовали на сигнала и са оказали помощ до пристигането на специализираните екипи. Той благодари още на пожарникарите, служителите на всички ангажирани институции и гражданите за проявените професионализъм, отговорност и солидарност при овладяването на инцидента.

Причините за възникването на пожара предстои да бъдат установени в рамките на разследване, което ще бъде извършено от органите на МВР.