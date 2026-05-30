Полиция и социални работници ще помагат в домовете на самотни възрастни хора в Бургас. Това е нова съвместна инициатива на Домашния социален патронаж и Областната дирекция на МВР.

Мобилни екипи, съставени от полицейски инспектор и социален работник, ще посещават по домовете възрастни хора без близки и наследници, за да следят за техните нужди и при необходимост да им оказват съдействие.

Паралелно с това стартира и втора инициатива, насочена към повишаване на сигурността сред възрастните хора. Всеки месец в Социално кафене „Надежда“ ще се провеждат срещи с представители на полицията, които ще информират посетителите за най-честите измами, рискове и начини за предпазване.

От Община Бургас посочват, че целта е възрастните хора да получават навременна подкрепа, повече внимание и по-добра защита, а партньорството между социалните служби и полицията да допринесе за по-спокоен и сигурен живот на най-уязвимите жители на общината.