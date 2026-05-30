Все още няма окончателно решение за примирие между Вашингтон и Техеран

Няма окончателно решение за продължаване на примирието между Вашингтон и Техеран след двучасови разговори в Белия дом между американския президент и неговите съветници.



Доналд Тръмп постави условия Иран да се съгласи никога да няма ядрено оръжие и да отвори Ормузкия проток в двете посоки.

Съветник на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей обвини Вашингтон в „измяна против дипломацията“ заради прекомерните американски изисквания. Техеран няма да отстъпи от ядрената си програма. Преговарящите делегации на воюващите страни постигнаха съгласие за рамково примирие този четвъртък. Доналд Тръмп многократно заявява, че са близо до сделка.