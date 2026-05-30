Атанас Атанасов, председател на НСИ: Страната ни може да избегне процедурата по свръхдефицит

Страната ни може да избегне процедурата по свръхдефицит, но само при едно условие. Това обяви в предаването "Говори сега" председателят на НСИ Атанас Атанасов. Според него е възмождо дефицитът да се стопи и то така, така че да не влезем под надзора на Европейската комисия.

Ако страната ни използва правото на дерогация за военните разходи - дефицитът ще се стопи до около 3%. Това означава, че така България би могла да не влезе в процедура по свръхдефицит. Това обясни председателят на НСИ Атанас Атанасов.

доц. Атанас Атанасов, председател на Националния статистически институт: "Срещу държавата ще стартира процедура само ако след приспадането на военните разходи останат над 3%. Това е за бюджета от 2025 година. През 2024 - 3%, през 2023 - 2%. Ако тази година бюджетът е в рамките на 3%, няма да има нищо страшно."

Шефът на статистиката отрече данните на НСИ за бюджетния дефицит да са манипулирани.

доц. Атанас Атанасов, председател на Националния статистически институт: "За последните 4 години се оказа, че съм работил със 7 различни премиери и никой не си е позволил да оказва натиск върху НСИ, няма как и да ги манипулирате, защото те се проверяват и верифицират от Евростат и други международни организации."

По отношение на инфлацията данните на статистиката показват, че се запазва тенденцията към покачване за май. Най-бързо поскъпват транспортните и куриерските услуги, екскурзиите и шофьорските курсове. Отчита се спад в цените на дрехи, обувки и техника.

Финанси под мониторинг: Как Франция се справя със свръхдефицита в бюджета?
Финанси под мониторинг: Как Франция се справя със свръхдефицита в бюджета?
От "Възраждане" сезират прокуратурата за манипулации на финансовото състояние на държавата при приемането в еврозоната
"Файненшъл таймс": България е заплашена от наказателна процедура
Скрит дефицит и глоби за милиони евро – предстои ли замразяване на заплати и пенсии и вдигане на данъци?
10 държави от ЕС са в свръхдефицит, какво следва - коментират икономисти
Външният министър Велислава Петрова: Този 3-процентен дефицит, който смятахме, че имаме, всъщност ще се окаже доста по-висок
