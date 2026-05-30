Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гуми, въжета и керамични отпадъци извадиха водолази от морето край „Света Анастасия“

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:07 мин.
Близо 30 водолази от различни градове на страната се включиха в инициативата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Водолази от цялата страна се включиха в акция по почистване на морското дъно край остров „Света Анастасия“. В рамките на инициативата бяха извадени гуми, керамични отпадъци, въжета и други замърсявания, като участниците отчитат, че районът е сравнително чист, а основният проблем остава човешкото замърсяване от пристанищата и корабоплаването.

Водолазите извадиха от морето големи гуми от автобус или камион, вероятно изпаднали от кораб, керамични отпадъци, въжета и много очила. Водолазите обаче казват, че морето е сравнително чисто.

И днес са изкарали повече миди, отколкото боклуци. С мидите почерпиха посетителите на острова. За девета поредна година се прави тази акция. Близо 30 водолази от различни градове на страната се включиха в нея.

„Като влезете долу и като видите каква хубава е природата, и веднага като се види нещо, което е зачиствано, не се замисля. Човек веднага го чисти. Дотолкова природата е съвършена и нашите пластмаси и боклуци не са на мястото, че човек винаги иска да почисти.

"Да не кажа, че сметищата съм виждал направо от изхвърлени боклуци. Основно по пристанищата."

"Да пазим морето чисто – това е основното послание. Ние се грижим доколкото можем, но моля и всички хора наистина да го пазят. Морето е в сърцата ни.“

Районът около острова вече е почистен за туристите. Първите големи групи вече започнаха да идват на остров „Света Анастасия“. Организирани групи има дори от Америка.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.

#о-в Света Анастасия #водолази #почистване

