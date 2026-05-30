Пещерата с дървото - едно уникално място!

"Пещерата с дървото" е позната още като "Голямата ниша" и "Водната пещера". Тя се намира на около 24 км западно от гр. Враца и на около 140 км от София, в землището на село Ботуня, област Враца.

Пещерата има няколко отвора, а най-големият представлява отвор с почти идеална кръгла форма, през който короната на дърво си е проправила път към светлината. Най-интересното е, че дървото остава зелено и през студените месеци на годината.



Тъй като "Водната дупка" е значително лятно убежище на прилепи с национално значение, е забранено влизането в пещерата в периода 15 май – 30 юли. Тогава е забранено безпокойството на прилепите. Там живеят 9 вида прилепи, а пещерата и районът около нея са част от НАТУРА 2000. Вдясно от входа на "Пещерата с дървото" има и още една по-малка, но също така красива пещера.

На билото над пещерата, се простира панорамна площадка със спиращи дъха гледки. Наляво, в посока Враца, се вижда селото, а надясно – река Ботуня, лъкатушеща между поля, гори и ливади.



Тъй като достъпът до това красиво природно богатство на България става по стръмна изронена пътека, е необходимо да се носят удобни туристически обувки.

