БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Залети земеделски земи: 6 хиляди декара са превърнати в блата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Русе
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 6 хиляди декара със слънчоглед и ечемик са превърнати в блата в край русенските села Новград, Джулюница и Караманово. Земеделците изчисляват щетите на близо един милион евро и обвиняват институциите, че коритото на река Студена не е чистено от 20 години. Според тях, през ноември м.г. част от реката е била затрупана с пръст.

Река Студена е дълга само 45 километра, но е затлачена от храсти, кал и пластмасови бутилки, които спират водата и тя си търси нов път. Намира го през нивите на стопаните, като потапя посевите им.

Янко Янков, земеделец: "Прелива, минава през дигата и всичко се наводнява.Загубите не са малки."

Борислав Билчев, секретар в кметството Караманово: "Коритото няма никаква проводимост. Те се заблатиха тези места. Има лебеди гнездят вече. Имаше риба, с надуваеми лодки хората ловиха. То си е чиста загуба за земеделието. Нивото е почти до моста, на максимум."

Местните хора са възмутени, че доскоро в участък от реката имало насип, който служел за временен път. Още личат следите от тежката техника, минавала по него.

Янко Янков, земеделец: "Всеки минава, прави каквото си иска, затварят реката, когато бяха дъждовните води, да могат да си поставят жиците. Сменят стълбовете и тук са европейски програми. Сигурно някакви милиарди левове. Срещу милиардите не може да се рита. Сега вчера или онзи ден са го махнали. Потърпевшите сме ние."

Въпреки пораженията, земеделците никога не са получавали обезщетения за земите, които обработват, затова са се отказали да ги застраховат.

Но плащат рента от 45 евро на декар за потопените неизползваеми земи. За да намалят загубите си, стопаните са сезирали всички възможни институции, от които зависи почистването на река Студена.

Янко Янков, земеделец: "Басейнова дирекция" казват, че дъното е наше, бреговете са на "Напоителни системи" и едните прехвърлят топката на другите."

Борислав Билчев: "Правят протоколи, събират се, когато се вдигне такава пушилка и накрая нищо пак. Да не говорим, че някакви природозащитници, някакви организации, те пък някакви птички гнездяли там, спорят да не се махали дърветата."

Междуведомствена комисия е обследвала , включително с дрон, критичната зона. Огледи са правени и от Напоителни системи. Вече имало изготвен план със срокове за почистването на коритото на реката. Но въпросът - кога точно - засега няма конкретен отговор.

#блата #земеделски земи #Русе #щети

Последвайте ни

ТОП 24

Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
1
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
2
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България
3
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче
4
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на...
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
5
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че...
Корпорация КУБ: Проектът в Баба Алино трябва да се разглежда на база факти и документи, а не чрез политически внушения
6
Корпорация КУБ: Проектът в Баба Алино трябва да се разглежда на...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: Регионални

Карлово празнува благауханния аромат и красотата на българската маслодайна роза
Карлово празнува благауханния аромат и красотата на българската маслодайна роза
Водолази от цялата страна почистват морското дъно край остров Света Анастасия Водолази от цялата страна почистват морското дъно край остров Света Анастасия
Чете се за: 02:00 мин.
МРРБ с нова проверка в к.к. "Елените" МРРБ с нова проверка в к.к. "Елените"
Чете се за: 01:30 мин.
След разпита на Ерол Мюмюн: Проверяват строежа на приют за бездомни животни След разпита на Ерол Мюмюн: Проверяват строежа на приют за бездомни животни
Чете се за: 02:25 мин.
Бдение в памет на загиналото момиче в Благоевград (СНИМКИ и ВИДЕО) Бдение в памет на загиналото момиче в Благоевград (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:37 мин.
Приморско създава доброволен отряд за реакция при бедствия и пожари Приморско създава доброволен отряд за реакция при бедствия и пожари
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

"Файненшъл таймс": България е заплашена от наказателна процедура
"Файненшъл таймс": България е заплашена от наказателна...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Залети земеделски земи: 6 хиляди декара са превърнати в блата Залети земеделски земи: 6 хиляди декара са превърнати в блата
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Тръмп още не е взел решение за споразумение Конфликтът в Близкия изток: Тръмп още не е взел решение за споразумение
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Черешова задушница: Отдаваме почит на починалите си близки Черешова задушница: Отдаваме почит на починалите си близки
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Конференция по отбрана в Азия: Пийт Хегсет с коментари за Китай,...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След падналия в Румъния дрон: И НАТО потвърди, че дронът е руски
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Водолази от цялата страна почистват морското дъно край остров Света...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
До 24° в София днес, посрещаме юни с много слънце
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ