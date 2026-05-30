Залети земеделски земи: 6 хиляди декара са превърнати в блата

Над 6 хиляди декара със слънчоглед и ечемик са превърнати в блата в край русенските села Новград, Джулюница и Караманово. Земеделците изчисляват щетите на близо един милион евро и обвиняват институциите, че коритото на река Студена не е чистено от 20 години. Според тях, през ноември м.г. част от реката е била затрупана с пръст.

Река Студена е дълга само 45 километра, но е затлачена от храсти, кал и пластмасови бутилки, които спират водата и тя си търси нов път. Намира го през нивите на стопаните, като потапя посевите им.

Янко Янков, земеделец: "Прелива, минава през дигата и всичко се наводнява.Загубите не са малки."

Борислав Билчев, секретар в кметството Караманово: "Коритото няма никаква проводимост. Те се заблатиха тези места. Има лебеди гнездят вече. Имаше риба, с надуваеми лодки хората ловиха. То си е чиста загуба за земеделието. Нивото е почти до моста, на максимум."

Местните хора са възмутени, че доскоро в участък от реката имало насип, който служел за временен път. Още личат следите от тежката техника, минавала по него.

Янко Янков, земеделец: "Всеки минава, прави каквото си иска, затварят реката, когато бяха дъждовните води, да могат да си поставят жиците. Сменят стълбовете и тук са европейски програми. Сигурно някакви милиарди левове. Срещу милиардите не може да се рита. Сега вчера или онзи ден са го махнали. Потърпевшите сме ние."

Въпреки пораженията, земеделците никога не са получавали обезщетения за земите, които обработват, затова са се отказали да ги застраховат.

Но плащат рента от 45 евро на декар за потопените неизползваеми земи. За да намалят загубите си, стопаните са сезирали всички възможни институции, от които зависи почистването на река Студена.

Янко Янков, земеделец: "Басейнова дирекция" казват, че дъното е наше, бреговете са на "Напоителни системи" и едните прехвърлят топката на другите." Борислав Билчев: "Правят протоколи, събират се, когато се вдигне такава пушилка и накрая нищо пак. Да не говорим, че някакви природозащитници, някакви организации, те пък някакви птички гнездяли там, спорят да не се махали дърветата."

Междуведомствена комисия е обследвала , включително с дрон, критичната зона. Огледи са правени и от Напоителни системи. Вече имало изготвен план със срокове за почистването на коритото на реката. Но въпросът - кога точно - засега няма конкретен отговор.