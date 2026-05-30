Конфликтът в Близкия изток: Тръмп още не е взел решение за споразумение

Aмериканският президент Доналд Тръмп ще сключи мирно споразумение с Иран, ако то отговаря на всичките му условия. Решение обаче все още не е взето.



Това заяви източник от Белия дом след двучасовата среща, на която Тръмп обсъди с екипа си потенциалната сделка с Ислямската република. Преди срещата американският президент обяви в социалната си мрежа условията - Иран да отвори Ормузкия проток и да се съгласи, че никога няма да разработи ядрено оръжие.

Според високопоставен ирански източник, споразумението е близо, но още не е одобрено.