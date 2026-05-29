МРРБ с нова проверка в к.к. "Елените"

Нова проверка по казуса със законността на сградата „Вила Астория 1“ в курортен комплекс Елените ще направи регионалното министерство.

Решението идва след мирен протест на собственици на апартаменти в сградата, който се проведе днес пред МРРБ. Те настояват да бъде установено дали обектът, в който имат жилища, е от трета или четвърта категория.

Ако е от трета, към него ангажимент ще има ДНСК, а ако е от четвърта – отговорността ще е на община Несебър.

В момента хората не могат да живеят в сградата, защото след потопа в Елените през октомври миналата година в нея няма ток, вода и канализация. В понеделник ще се извърши проверка на място от РДНСК – Варна.