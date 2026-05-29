56 деца от похода "Козлодуй - Околчица" са потърсили помощ заради хранително натравяне

За проблем с храната на участниците в похода "Козлодуй - Околчица" алармираха родители в социалната мрежа. 56 деца са посетили спешния център заради хранително натравяне. Това потвърди областният управител на Враца Росен Михайлов.

Взети са всички необходими мерки за промяна в изхранването, като се очакват и резултатите от взетите проби от храната и водата. Областният управител увери, че няма деца в тежко състояние.

Росен Михайлов, областен управител на Враца: "Колегите от Центъра за спешна помощ са посетени от 56 деца. На 1700 души при полеви условия е невъзможно с котлова храна. Взети са изследвания от всички водоизточници, от водата която е налична, от храната и от деца със съгласието на родители. Замерен е температурният режим. Ще има препоръка за промяна на начина на разкладка на храната. Ще се премине към по-сухи храни - скари, салати и десерт ябълка. Храната стои постоянно в хладилния камион. Идват групите и на всяка група се дава, не се изважда навън. Изследванията са по повод дали има салмонелози и др. патогени. Това което е станало с хранително натравяне се дължи само на температурния режим, поне така предлагаме."

Той обеща ежедневен контрол. Вероятно ще бъде наложена административна санкция - глоба.