„Незаконният град“: Трима от КУБ са задържани заради скандала

Арести на трима служители от украинската групировка КУБ заради строителството на "незаконния град" край Варна. Обиските в офиса на компанията продължиха до късно през нощта. Стана ясно, че са използвани и фалшиви документи. "По света и у нас" научи, че от разпитите на свидетели има данни, че Олег Невзоров в сряда вечерта от Варна е отпътувал към София с намерения да напусне страната.

Трима души, свързани с Корпорация КУБ, са задържани за 24 часа по Закона за МВР. Сред тях са помощникът на собственика на компанията, юристът и счетоводителят. При извършените претърсвания на адреси са иззети документи, свързани с дейността на дружеството и свързаните с него дружества. В момента кметът на Варна Благомира Коцев дава извънреден брифинг, свързан с вътрешна проверка в общината, която е относима към незаконното строителство в града. По-рано днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че е освободил началника на службата по контрол на строителството във Варна Красимира Бошкова.

Варненската прокуратура проверява дали удостоверенията за търпимост са истински. От обвинението посочват, че на документите е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район "Приморски". Самият той днес не си спомни.

арх. Валентин Койчев, главен архитект на район ''Приморски'', Варна, 2005 - 2023 г.: "Наистина не знам колко са били техните искания, тъй като Удостоверенията за търпимост са такова тегло за администрацията, понеже са много, всеки ден постъпват заявления и ние бързахме да ги приключим."

По думите на регионалния министър са издадени през 2023 година.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Средата на 2023 г. е издадено удостоверение за търпимост на сгради, които не са били построени. Тогава е било управлението на ГЕРБ, защото ме попитахте, във Варна. Това е издадено от главния архитект на район "Приморски", за да сме точни.“

Бившият кмет на Варна Иван Портних отрече по негово време да е извършвана дейност в имота.

Иван Портних, бивш кмет на Варна, ГЕРБ: "В рамките на моя мандат на тази територия не е забит един пирон. Цялото строителство избухва след местните избори."

В позиция собственикът на корпорацията Олег Невзоров посочи, че тиражираните данни са "манипулативни и откровено неверни". В съобщение до медиите от корпорация КУБ заявиха, че статутът на парцелите е бил променен преди те да дойдат на българския пазар, започналата процедура по издаването на Подробен устройствен план определиха като продължение на приетия през 2015 г. Общ устройствен план.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Не може да бъде допуснат ПУП с цел узаконяване на незаконно строителство, казвам ви го - текст от ЗУТ. Виждате ли каква организирана слепота е строителството на цялото това селище."

Законът е ясен - незаконното строителство се премахва. А хората, които вече живеят в комплекса са в недоумение, как домовете им са незаконни при условие, че имат нотариални актове за тях и плащат данъци и комунални услуги.

Павел: "Тук има документ, че съм плащал данъци в общината, ето печата от община Варна, има адреса, ето "Примориски", Баба Алино." Руслан, украинец: "Мен ме възмущава фактът, че при покупка на това жилище, всички чиновници са виждали, че тук се строи, документи са издавали. Българските юристи ни казаха, че всичко е нормално. Сега тези чиновници казват ние ви гоним, изселваме." Диана, украинка: "Тук живеят обикновени семейства, които са си вложили собствени пари и още с години ще имаме да доплащаме тези пари."

В позиция от посолството на Украйна отбелязват, че случаите на реч на омразата и ксенофобия срещу украински в България се увеличават, а относно украинския инвеститор допълват, че този случай трябва да се разглежда в правната сфера и без политизиране.

