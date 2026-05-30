Изненадваща визита: Американският посланик в Атина беше в България

Напредъкът по общите енергийни проекти е бил тема на изненадващо посещение у нас тази седмица на американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл.
"Под ръководството на президента, Съединените щати работят с Гърция, България и други партньори в региона за реализиране на общата визия за енергийна сигурност по протежението на Вертикалния газов коридор," написа Гилфойл в профила си в социалната мрежа Екс.
Тя съобщи, че се е срещнала с президента Илияна Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери. Гилфойл е била в България заедно с бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани.
I was honored to travel to Sofia, Bulgaria this week joined by my friend Mayor Rudy Giuliani to meet President Iliana Iotova, Energy Minister Iva Petrova, and other Bulgarian leaders. We discussed opportunities for advancing our shared energy priorities. Under @POTUS' leadership,… — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) May 29, 2026