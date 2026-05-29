Какъв е дронът, ударил жилищна сграда в Румъния?

47 дрона са паднали на територията на Румъния от началото на войната в Украйна. Дронът, който сега порази блок в румънския град Галац, е модел "Геран 2". Това е руска усъвършенствана версия на иранския "Шахед-136" за поразяване на наземни цели. Дронът е дълъг 3 метра и половина, има размах на крилете два метра и половина и развива скорост от около 180 километра в час. Задвижва се от двутактов бензинов витлов двигател. Управлява се дистанционно и с помощта на руска система за глобално позициониране ГЛОНАСС.

Руски или украински дронове са падали на територията на най-малко 6 държави от източния фланг на НАТО - това са Хърватия, Полша, Литва, Латвия, Естония и Румъния. Най-тежкият случай до момента беше в Полша миналата година, когато около 20 дрона навлязоха във въздушното пространство и вдигнаха в небето съюзнически самолети.