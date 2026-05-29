Песента „USA“ на Дубиоза Колектив отново е хит след класирането на Босна за Мондиала

Песента „USA“ на босненската група Дубиоза Колектив отново стана хит покрай класирането на Босна и Херцеговина за Световното първенство по футбол 2026. Парчето с рефрена „Take me to America“ се превърна в неофициален химн на феновете, тъй като Мондиалът ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Издадена през 2011 г. като сатиричен коментар за емиграцията и живота на Балканите, днес песента звучи с нов смисъл за футболните привърженици. След класирането фенове и играчи я пеят по стадионите и улиците, а клипове с нея станаха вайръл във социалните мрежи.