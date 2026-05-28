Новините 28.05.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Предложиха забрана за използването на социални мрежи от деца у нас

Партия ГЕРБ предлага ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца под 16-годишна възраст чрез промени в Закона за закрила на детето. Предвижда се възрастовите ограничения да важат и за платформите за видеосъдържание.

Институтът INSAIT в топ 4 в ЕС по брой приети научни публикации

Институтът INSAIT към Софийския университет се класира на първо място в Източна Европа и в топ 4 в Европейския съюз по брой приети научни публикации. Българският институт има 17 приети научни статии и изпреварва университети като Кеймбридж, Принстън и Йейл.

Зрелостник от ТУЕС е лауреат на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“

Дарий Топузов, дванадесетокласник от Технологичното училище по електронни системи (ТУЕС) към Техническия университет София, получи отличие в областта на информационните технологии на 23-тото издание на президентската инициатива Награда "Джон Атанасов".

41-ви Национален поход "По пътя на четата на Таньо Войвода"

За 41-ви път ще се проведе националният поход "По пътя на четата на Таньо Войвода" Той започва на 29 май от Тутракан и ще завърши на 2 юни край село Априлово. Походът е посветен на 150 години от Априлското въстание и подвига на четите на Христо Ботев и Таньо Стоянов.

Бургас ще бъде домакин на 6-тото издание на Horizon Grand Prix

Бургас ще бъде домакин на 6-тото издание на националното състезание за водородно задвижвани автомобили, създадени от ученици – Horizon Grand Prix. Надпреварата ще се проведе на 30 май в спортна зала "Младост".

СВЯТ

Как един от най-бедните квартали в Рио де Жанейро се превърна в нова туристическа атракция

Един от най-бедните квартали в Рио де Жанейро - Росиня, се превърна в нова туристическа атракция благодарение на проект, който променя представите за живота там. Инициативата "Туризъм в бедния квартал“ е създадена от местен жител и предлага обиколки, организирани от самите жители на квартала.

ДЕН НА ДЕТЕТО

SOS Детски селища България организира празник за 1 юни в Дрен

SOS Детски селища България организира празник за Деня на детето на 1 юни в SOS Детско селище Дрен. Събитието е за деца, родители и семейства от региона. За посетителите са подготвени творчески ателиета, спортни и щафетни игри, рисуване, надуваем замък и батут, както и дни на отворените врати в детска градина "Дренчата".

Безплатни представления в Делфинариум Варна за Деня на детето

Делфинариум Варна организира безплатни представления за деца по повод 1 юни. Представленията "Децата празнуват с Делфините" ще се проведат на 31 май и 1 юни, като деца до 12 години ще гледат безплатно.

СПОРТ

Кристъл Палас взе първи европейски трофей в историята си

Кристъл Палас спечели първи европейски трофей в историята си, побеждавайки Райо Валекано с 1:0 на финала на Лигата на конференциите в Лайпциг.

Манчестър Сити се разделя с целия треньорски щаб на Гуардиола

Манчестър Сити потвърди, че след напускането на Гуардиола се разделя и с целия му треньорски щаб. Според информациите новият мениджър на английския шампион ще бъде Енцо Мареска. Той вече е подписал тригодишен договор и ще пристигне със собствен щаб.

Арина Сабаленка беше обвинена в лицемерие, след като излезе с бижута за около $100 000 на корта

Световната №1 в тениса Арина Сабаленка беше критикувана по време на Ролан Гарос, след като излезе на корта с диамантени бижута за около $100 000, докато подкрепя исканията за по-висок награден фонд в спорта.

След като напусна мач принудително: Лео Меси не е сериозно контузен

Лионел Меси няма сериозна контузия след като напусна принудително мача срещу Филаделфия Юниън. Аржентинецът поиска смяна в 73-тата минута и се отправи към съблекалнята, държейки лявото си бедро.

Футболните ни национали се подготвят за предстоящите контроли

Националният отбор по футбол на България продължава подготовката си за предстоящите контроли срещу Черна гора и Молдова.