Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплек край Варна

Жандармерия влезе в незаконния град край Варна. Кметът на града обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на комплекса "Баба Алино". По думите му всички институции са замесени и активно подпомагат схемата, при която украинската групировка КУБ е построила комплекса. Скандалът около незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна се разраства. Днес служители на жандармерията влязоха в незаконния комплекс. До момента няма официална информация дали има задържани служители на украинската компания, свързана със строежа.По-рано разследващи полицаи влязоха и в офиса на строителната фирма, който се намира в центъра на Варна. Засега не е ясно дали са иззети документи, свързани с незаконното строителство. По-рано днес кметът на Варна Благомир Коцев беше изслушан по темата на заседание на Общинския съвет.

Разразилият се скандал с незаконните къщи и жилищни кооперации, изградени върху близо 100 декара горска територия в местността „Баба Алено“ край Варна, не стихва. Започнаха мащабни проверки от страна на държавата, последваха и политически обвинения. Сигнали за незаконна сеч и строителство са подавани преди години, но не е имало адекватна реакция и не са предприети действия. Днес на общинска сесия във Варна беше изслушан кмета Благомир Коцев. Той отхвърли всички обвинения, че неговият екип е отговорен за незаконното строителство в местността „Баба Алено".

Мащабната схема е започнала преди три години. Удостоверенията за търпимост, които са 3, са издадени от Район „Приморски” по време на предишната общинска администрация и управлението на ГЕРБ, каза Благомир Коцев. 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи, които не отговарят на реалната ситуация на терен, допълни той.

Благомир Коцев, кмет на Община Варна: „И когато ние разбираме и се опитваме да я спрем, всички други институции помагат тя да се случва. И сами разбирате, че в условията на предишното редовно правителство ние нямаше как сами да се борим с цялата тази гигантска машина. Тоест някой е фалшифицирал документи на базата, на които са издавани нотариални актове. Тук е много дълбока заешка дупка и много трябва да се работи.“

Бившият кмет на Варна Иван Портних, сега общински съветник от ГЕРБ, заяви, че по време на неговия мандат там не се е извършвало никакво строителство.

Иван Портних, общински съветник, ОС - Варна: „Строителството започва, когато Коцев встъпва в мандат, при което заваляват сигналите от граждани, от неправителствени организации, от политически партии. И на всяка една сесия от Общинския съвет в продължение на три години се задава един и същия въпрос към Коцев, какво се случва там, но той не дава отговори.“ Стоян Петков, общински съвет от ПП ГЕРБ – Варна: „Аз, като временно изпълняващ длъжността главен архитект съм издал заповед, с която съм отнел правомощята на всички районни кметове. И тук най-отговорно да кажа, че ако е имало наченки за злоупотреба със служебно отношение, по една или друга причина, с моето действие, аз съм прекъснал на 07.07.2023-та и ако тези удостоверения са били по някакъв начин замислени, като някакъв вид схема, то са блокирани.“

Според председателя на Общинския съвет Христо Димитров, по чието искане беше изслушан днес Благомир Коцев, кметът и екипът му са били подложени на натиск. Днес разследващи и служители на полицията влязоха сградата, където се намира офиса на украинската фирма, построила сградите в местността „Баба Алено”, за да търсят незаконни документи за строежа. А живеещите в спорните имоти са притеснени.

Руслан: „Взехме ипотека, имаме договор с фирмата инвеститор и ще получим правото на собственост след изплащане на цялата сума. Живея тук от три месеца. Общината идваше на проверки всяка седмица, виждаха сградите, но нищо не казваха. А когато хората започнаха да купуват, заплашват със събаряне. Игор: „Живея тук вече две години, домът ми в Украйна е разрушен, тук съм изплатил всичко.“

В комплекса са изградени трафопостове и канализация, за които също няма строителни документи. От „Енерго-Про“ заявиха, че няма трафопост, който да е собственост или да се експлоатира от дружеството и не разполагат с информация за изграждането на съоръжения в комплекса. На фейсбук страницата си ръководството на украинската фирма изрази възмущението си от изявленията на кмета Благомир Коцев по отношение на инвестициите и собствеността на компанията в местността „Баба Алено". Утре се очаква от корпорацията да дадат брифинг.

