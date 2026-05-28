БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ 3 излъчва на живо многобоя и финалите на европейското...
Чете се за: 01:30 мин.
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха...
Чете се за: 02:55 мин.
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм...
Чете се за: 00:55 мин.
"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо...
Чете се за: 05:52 мин.
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в...
Чете се за: 01:47 мин.
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за...
Чете се за: 02:40 мин.
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Чете се за: 02:40 мин.
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплек край Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Жандармерия влезе в незаконния град край Варна. Кметът на града обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на комплекса "Баба Алино". По думите му всички институции са замесени и активно подпомагат схемата, при която украинската групировка КУБ е построила комплекса. Скандалът около незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна се разраства. Днес служители на жандармерията влязоха в незаконния комплекс. До момента няма официална информация дали има задържани служители на украинската компания, свързана със строежа.По-рано разследващи полицаи влязоха и в офиса на строителната фирма, който се намира в центъра на Варна. Засега не е ясно дали са иззети документи, свързани с незаконното строителство. По-рано днес кметът на Варна Благомир Коцев беше изслушан по темата на заседание на Общинския съвет.

Разразилият се скандал с незаконните къщи и жилищни кооперации, изградени върху близо 100 декара горска територия в местността „Баба Алено“ край Варна, не стихва. Започнаха мащабни проверки от страна на държавата, последваха и политически обвинения. Сигнали за незаконна сеч и строителство са подавани преди години, но не е имало адекватна реакция и не са предприети действия. Днес на общинска сесия във Варна беше изслушан кмета Благомир Коцев. Той отхвърли всички обвинения, че неговият екип е отговорен за незаконното строителство в местността „Баба Алено".

Мащабната схема е започнала преди три години. Удостоверенията за търпимост, които са 3, са издадени от Район „Приморски” по време на предишната общинска администрация и управлението на ГЕРБ, каза Благомир Коцев. 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи, които не отговарят на реалната ситуация на терен, допълни той.

Благомир Коцев, кмет на Община Варна: „И когато ние разбираме и се опитваме да я спрем, всички други институции помагат тя да се случва. И сами разбирате, че в условията на предишното редовно правителство ние нямаше как сами да се борим с цялата тази гигантска машина. Тоест някой е фалшифицирал документи на базата, на които са издавани нотариални актове. Тук е много дълбока заешка дупка и много трябва да се работи.“

Бившият кмет на Варна Иван Портних, сега общински съветник от ГЕРБ, заяви, че по време на неговия мандат там не се е извършвало никакво строителство.

Иван Портних, общински съветник, ОС - Варна: „Строителството започва, когато Коцев встъпва в мандат, при което заваляват сигналите от граждани, от неправителствени организации, от политически партии. И на всяка една сесия от Общинския съвет в продължение на три години се задава един и същия въпрос към Коцев, какво се случва там, но той не дава отговори.“

Стоян Петков, общински съвет от ПП ГЕРБ – Варна: „Аз, като временно изпълняващ длъжността главен архитект съм издал заповед, с която съм отнел правомощята на всички районни кметове. И тук най-отговорно да кажа, че ако е имало наченки за злоупотреба със служебно отношение, по една или друга причина, с моето действие, аз съм прекъснал на 07.07.2023-та и ако тези удостоверения са били по някакъв начин замислени, като някакъв вид схема, то са блокирани.“

Според председателя на Общинския съвет Христо Димитров, по чието искане беше изслушан днес Благомир Коцев, кметът и екипът му са били подложени на натиск. Днес разследващи и служители на полицията влязоха сградата, където се намира офиса на украинската фирма, построила сградите в местността „Баба Алено”, за да търсят незаконни документи за строежа. А живеещите в спорните имоти са притеснени.

Руслан: „Взехме ипотека, имаме договор с фирмата инвеститор и ще получим правото на собственост след изплащане на цялата сума. Живея тук от три месеца. Общината идваше на проверки всяка седмица, виждаха сградите, но нищо не казваха. А когато хората започнаха да купуват, заплашват със събаряне.

Игор: „Живея тук вече две години, домът ми в Украйна е разрушен, тук съм изплатил всичко.“

В комплекса са изградени трафопостове и канализация, за които също няма строителни документи. От „Енерго-Про“ заявиха, че няма трафопост, който да е собственост или да се експлоатира от дружеството и не разполагат с информация за изграждането на съоръжения в комплекса. На фейсбук страницата си ръководството на украинската фирма изрази възмущението си от изявленията на кмета Благомир Коцев по отношение на инвестициите и собствеността на компанията в местността „Баба Алено". Утре се очаква от корпорацията да дадат брифинг.

Вижте още в прякото включване на Петър Дойкински

#разрушаване на комплекса #издаден акт # Благомир Коцев #кмет #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода, бащата на жертвата: Не пускайте тези убийци на свобода (ОБЗОР)
1
Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода,...
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
2
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
3
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Историческо злато за България при девойките на eвропейското по художествена гимнастика във Варна
4
Историческо злато за България при девойките на eвропейското по...
Нови разкрития и първи уволнен по случая с незаконния строеж край Варна
5
Нови разкрития и първи уволнен по случая с незаконния строеж край...
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
6
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Криминално

Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха схема за онлайн доставки
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха схема за онлайн доставки
В Бургас откриха наркотици за 200 000 евро при операция в кв. "Рудник" В Бургас откриха наркотици за 200 000 евро при операция в кв. "Рудник"
Чете се за: 02:37 мин.
Удар срещу наркоразпространението в Бургаско: Иззеха близо 12 кг дрога Удар срещу наркоразпространението в Бургаско: Иззеха близо 12 кг дрога
Чете се за: 01:40 мин.
Съдът в Бургас остави в ареста избягалия шофьор от катастрофата с мигранти Съдът в Бургас остави в ареста избягалия шофьор от катастрофата с мигранти
Чете се за: 01:35 мин.
Откриха тяло на мъж със следи от насилие в софийско село, двама са задържани Откриха тяло на мъж със следи от насилие в софийско село, двама са задържани
Чете се за: 00:40 мин.
След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР
6269
Чете се за: 05:10 мин.

Водещи новини

ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на антикорупционния орган и функциите на главния прокурор
ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха схема за онлайн доставки Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха схема за онлайн доставки
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм престъпник и не се крия от никого Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм престъпник и не се крия от никого
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Делян Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал и полицейско насилие Делян Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал и полицейско насилие
Чете се за: 02:02 мин.
Политика
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Съдът в Благоевград: Правосъдието се основава на доказателства, а...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Благомир Коцев: Всички институции са замесени и активно подпомагат...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ