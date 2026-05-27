Откриха тяло на мъж със следи от насилие в софийско село, двама са задържани

Около 6.00 часа на 26 май в МВР - София е постъпил сигнал за починал мъж в частен дом в село Ямна. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

При извършения оглед на местопроизшествието по тялото на мъжа са били установени видими следи от насилие.

За срок до 24 часа са задържани обитателят на адреса и млада жена с цел изясняване на евентуалната им съпричастност към случая.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под ръководството на прокуратурата, уточниха още от ОД на МВР - София.





