БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Чете се за: 04:07 мин.
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Чете се за: 03:02 мин.
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Чете се за: 00:47 мин.
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха за 72 часа сириеца, превозвал мигранти в багажник след гонка и катастрофа в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Районна прокуратура – Бургас задържа за срок до 72 часа сирийския гражданин, обвинен в каналджийство и противозаконно подпомагане на трима марокански граждани да пребивават и преминават през територията на България с цел имотна облага.

По данни на прокуратурата престъплението е извършено на 24 май в Бургас. Установено е, че двама от мароканските граждани са били превозвани в багажника на лек автомобил, а третият е пътувал на предната седалка.

Разследването сочи, че обвиняемият е шофирал без валидно свидетелство за управление на МПС и е управлявал автомобила рисково по улиците на града. При опит да избегне полицейска проверка, сириецът не се подчинил на подаден сигнал със стоп-палка, след което допуснал самостоятелна катастрофа и напуснал местопроизшествието.

По-късно той е бил установен и задържан в Пловдив, където е пристигнал с влак от Бургас.

От прокуратурата посочват, че деянието е извършено по начин, опасен както за превозваните мигранти, така и за останалите участници в движението.

Предстои Районна прокуратура – Бургас да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

#Бургас #задържан #гонка #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
1
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят разходите си
2
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да...
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
3
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна започва с отборната надпревара при девойките
4
Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна...
Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж
5
Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж
Втора жертва на катастрофата край Симитли
6
Втора жертва на катастрофата край Симитли

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
2
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Криминално

След трагедията в Благоевград: Очаква се съдът да гледа мярката на задържания по случая
След трагедията в Благоевград: Очаква се съдът да гледа мярката на задържания по случая
ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
Чете се за: 01:57 мин.
Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в Благоевград Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в Благоевград
20236
Чете се за: 01:15 мин.
Кой е помагал на прокурорския син Васил Михайлов да се укрива? Кой е помагал на прокурорския син Васил Михайлов да се укрива?
5689
Чете се за: 03:22 мин.
Повдигнато е обвинение на мъж, отвлякъл жена и едногодишното ѝ дете в Пловдив Повдигнато е обвинение на мъж, отвлякъл жена и едногодишното ѝ дете в Пловдив
Чете се за: 01:42 мин.
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
39359
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села след бедствието Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села след бедствието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Майска жега: Горещата вълна в Европа взе 7 жертви Майска жега: Горещата вълна в Европа взе 7 жертви
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание в Пловдив:...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Новите метровлакове тръгнаха по линия 1
Чете се за: 01:02 мин.
Регионални
Доц. Христина Бацелова: Варицелата може да протече много тежко, а...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Продължава описването на щетите в Дряново след поройните дъждове
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ