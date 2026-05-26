Задържаха за 72 часа сириеца, превозвал мигранти в багажник след гонка и катастрофа в Бургас

Районна прокуратура – Бургас задържа за срок до 72 часа сирийския гражданин, обвинен в каналджийство и противозаконно подпомагане на трима марокански граждани да пребивават и преминават през територията на България с цел имотна облага.

По данни на прокуратурата престъплението е извършено на 24 май в Бургас. Установено е, че двама от мароканските граждани са били превозвани в багажника на лек автомобил, а третият е пътувал на предната седалка.

Разследването сочи, че обвиняемият е шофирал без валидно свидетелство за управление на МПС и е управлявал автомобила рисково по улиците на града. При опит да избегне полицейска проверка, сириецът не се подчинил на подаден сигнал със стоп-палка, след което допуснал самостоятелна катастрофа и напуснал местопроизшествието.

По-късно той е бил установен и задържан в Пловдив, където е пристигнал с влак от Бургас.

От прокуратурата посочват, че деянието е извършено по начин, опасен както за превозваните мигранти, така и за останалите участници в движението.

Предстои Районна прокуратура – Бургас да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.