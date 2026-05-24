Откриха трима мигранти в катастрофирал автомобил след гонка с полицията в Бургас

Трима мигранти бяха открити в катастрофирал автомобил след полицейско преследване в Бургас рано тази сутрин. Инцидентът е станал около 4.45 ч. в района на улица „Струга“ в посока УМБАЛ – Бургас.

По информация на ОД на МВР – Бургас служители на „Пътна полиция“ подали сигнал за спиране на лек автомобил със софийска регистрация, но водачът не се подчинил и продължил движението си с висока скорост към бул. „Никола Петков“.

Малко по-късно автомобилът излязъл от пътното платно и паднал в района на входа на подлеза между ж.к. „Зорница“ и ж.к. „Изгрев“, откъм бл. 21.

След катастрофата шофьорът избягал, като изоставил в автомобила трима мъже, самоопределили се като марокански граждани. Те са откарани за медицински преглед в УМБАЛ – Бургас.

Действията по установяване и задържане на водача продължават.