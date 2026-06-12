БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мечтата няма граници": 71-годишна учителка със...
Чете се за: 02:25 мин.
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на...
Чете се за: 05:25 мин.
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
Чете се за: 00:12 мин.
Две деца пострадаха при инцидент с електрическа...
Чете се за: 00:35 мин.
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции...
Чете се за: 07:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Запази
учени откриха скрит източник метан океана

За пръв път акула гоблин е заснета жива в дълбоките води на Тихия океан, съобщи Oceanographic Magazine, като се позова на научна публикация в Journal of Fish Biology.

През по-голямата част от своята 125-милионна история акулата гоблин е останала почти изцяло извън човешкото наблюдение. Сега за първи път учени са заснели кадри на вида в неговото естествено дълбокоокеанско местообитание. Това откритие развълнува учените, тъй като доказва, че морският хищник обитава много по-големи дълбочини и много по-широки географски райони, отколкото се смяташе досега.

Досега акули гоблин бяха виждани живи единствено след като са били изтегляни на повърхността с риболовни влакна, където бързо са умирали. До този момент не бяха записвани кадри на жив екземпляр в дивата природа. Акулите гоблин са сред най-неуловимите и странно изглеждащи видове на планетата. Те имат характерна роговидна муцуна, издадени челюсти и розов цвят на кожата си.

Първото наблюдение е направено през 2019 г., когато камера, монтирана на дистанционно управлявания апарат Hercules, заснема акула гоблин на дълбочина 1237 метра при неназована подводна планина северозападно от остров Джарвис. Второто следва през 2024 г. по време на експедицията Inkfish Open Ocean на борда на изследователския кораб Dagon, когато камера със стръв, поставена на дънна станция, снима екземпляр на 1997 метра в падината Тонга – със 700 метра по-дълбоко, отколкото видът е бил регистриран някога, което го прави най-дълбокото известно наблюдение на акула от вид Lamniformes (ламнообразни акули).

Акулата гоблин често е определяна като „живо изкопаемо“ – тя е единственият оцелял представител на семейство, чиято еволюционна линия датира от близо 125 милиона години. Преди се смяташе, че нейният ареал е ограничен до тесни крайбрежни региони край западната част на Америка, Австралия и Япония в Тихия океан, заедно с изолирани популации в Атлантическия и Индийския океан. И двете нови наблюдения в централната част на Тихия океан представляват съществено разширяване на този познат ареал.

#считана за изчезнала #Тих океан #акула гоблин #ново откритие

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Лили Иванова обяви последното си национално турне
4
Лили Иванова обяви последното си национално турне
Откриха световното първенство по футбол
5
Откриха световното първенство по футбол
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
6
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
2
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
5
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали,...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
6
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...

Още от: Екология

Метеоролози предупреждават за формиране на климатичното явление Ел Ниньо в Тихия океан
Метеоролози предупреждават за формиране на климатичното явление Ел Ниньо в Тихия океан
Разследва се сигнал за разкопани дюни край къмпинг "Каваци" Разследва се сигнал за разкопани дюни край къмпинг "Каваци"
Чете се за: 04:05 мин.
Доброволци спасиха десетки малки жаби в центъра на Бургас Доброволци спасиха десетки малки жаби в центъра на Бургас
Чете се за: 01:57 мин.
Плаж "Корал" се превърна в галерия под открито небе (СНИМКИ) Плаж "Корал" се превърна в галерия под открито небе (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, каза проф. Ива Христова 85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, каза проф. Ива Христова
Чете се за: 02:30 мин.
Екоминистърът Росица Карамфилова се срещна с европейския комисар по околната среда Екоминистърът Росица Карамфилова се срещна с европейския комисар по околната среда
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Директори на задлъжнели болници със заплати, по-високи от на министъра на здравеопазването Директори на задлъжнели болници със заплати, по-високи от на министъра на здравеопазването
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Цистерни с мляко са блокирани на границата с Румъния заради нови изисквания на БАБХ Цистерни с мляко са блокирани на границата с Румъния заради нови изисквания на БАБХ
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Има споразумение САЩ - Иран, заяви премиерът на Пакистан Има споразумение САЩ - Иран, заяви премиерът на Пакистан
Чете се за: 02:10 мин.
По света
След катастрофата на "Челопешко шосе": Колеги на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Мечтата няма граници": 71-годишна учителка със сърдечни...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ