Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан

За пръв път акула гоблин е заснета жива в дълбоките води на Тихия океан, съобщи Oceanographic Magazine, като се позова на научна публикация в Journal of Fish Biology.

През по-голямата част от своята 125-милионна история акулата гоблин е останала почти изцяло извън човешкото наблюдение. Сега за първи път учени са заснели кадри на вида в неговото естествено дълбокоокеанско местообитание. Това откритие развълнува учените, тъй като доказва, че морският хищник обитава много по-големи дълбочини и много по-широки географски райони, отколкото се смяташе досега.

Досега акули гоблин бяха виждани живи единствено след като са били изтегляни на повърхността с риболовни влакна, където бързо са умирали. До този момент не бяха записвани кадри на жив екземпляр в дивата природа. Акулите гоблин са сред най-неуловимите и странно изглеждащи видове на планетата. Те имат характерна роговидна муцуна, издадени челюсти и розов цвят на кожата си.

Първото наблюдение е направено през 2019 г., когато камера, монтирана на дистанционно управлявания апарат Hercules, заснема акула гоблин на дълбочина 1237 метра при неназована подводна планина северозападно от остров Джарвис. Второто следва през 2024 г. по време на експедицията Inkfish Open Ocean на борда на изследователския кораб Dagon, когато камера със стръв, поставена на дънна станция, снима екземпляр на 1997 метра в падината Тонга – със 700 метра по-дълбоко, отколкото видът е бил регистриран някога, което го прави най-дълбокото известно наблюдение на акула от вид Lamniformes (ламнообразни акули).

Акулата гоблин често е определяна като „живо изкопаемо“ – тя е единственият оцелял представител на семейство, чиято еволюционна линия датира от близо 125 милиона години. Преди се смяташе, че нейният ареал е ограничен до тесни крайбрежни региони край западната част на Америка, Австралия и Япония в Тихия океан, заедно с изолирани популации в Атлантическия и Индийския океан. И двете нови наблюдения в централната част на Тихия океан представляват съществено разширяване на този познат ареал.