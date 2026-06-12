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България може да се изкачи до осмото място в световната ранглиста при победа над Аржентина

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Спорт
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"Лъвовете“ излизат срещу "гаучосите“ в третия си мач от Лигата на нациите, като успех ще им донесе ново придвижване в класацията на FIVB

българия изкачи осмото световната ранглиста победа аржентина
Снимка: volleyballworld.com
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Националният отбор на България по волейбол може да направи нов скок в световната ранглиста на FIVB при победа над Аржентина в третия си мач от първата седмица на Лигата на нациите.

Двубоят между двата тима е на 13 юни от 21:30 часа българско време в Бразилия.

В момента "лъвовете“ заемат десето място в класацията с 259,43 точки. България започна участието си в турнира със загуба от Белгия с 1:3, но след това се върна на победния път с категоричен успех над Иран с 3:0.

Аржентина е непосредствено пред българския тим в световната ранглиста с 259,53 точки. Това означава, че всяка победа за националите ни ще ги изкачи поне до деветата позиция.

Разликите в подреждането обаче са минимални. Осмото място в момента е за Канада с 259,82 точки. Ако канадците загубят от САЩ, а България победи Аржентина, тимът ни може да се придвижи до осмата позиция в света.

Лидер в ранглистата остава Италия с 378,30 точки, а зад България на 11-о място е Германия с 251,35 точки.

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