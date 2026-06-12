България неутрализира Иран в Лигата на нациите

Българският национален отбор по волейбол за мъже намери пътя към първия успех в Лигата на нациите. Действащите световни вицешампиони подчиниха Иран с 3:0 (25:23, 25:19, 25:21) в среща от втория кръг в Група 2 от дебютната седмица, изиграна в зала "Нелсън Нилсън, Бразилия.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини демонстрира стабилност и в трите гейма, като нанесе своя удар в нужните моменти и по този начин сломи състава на Роберто Пиаца, нанасяйки му второ поредно поражение в турнира. Това се оказа достатъчно за българите да преболедуват разочарованието, допуснато срещу Белгия на старта на надпреварата.

"Лъвовете" имат победа, загуба и 3 точки, което ги поставя на осмото място във временното класиране, а иранците заемат последната 18-та позиция с две поражения и без точков актив. На 13 юни (събота) България ще спори с Аржентина на бразилска земя, докато в ранните часове на съботния ден Иран също ще срещне "гаучосите".

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Мощните сервиси и атаки бяха достатъчни за двата отбора да вървят ръка за ръка, като взимането на надмощие се оказа трудна задача на старта. Грешките от начален удар зачестиха и от двете страни, а равенството продължи да свети на таблото. Все пак символичните домакини взеха по-добрите решения в края на гейма, когато при 23:23 затвориха гейма с 2 поредни точки.

Сервисът се оказа верен приятел на българите и при откриването на втората част, което бе катализаторът да се сдобият с ранно водачество. Символичните гости се стабилизираха на въпросния елемент и често се доближаваха само до 2 точки, но българското посрещане и блок работеха безотказно за „лъвовете“, които намериха аргументи да сложат край и на втория гейм, този път с 25:19.

Двата отбора заложиха на силен начален удар и на старта на третата част, в която равенството и грешките на въпросния елемент отново бяха основни фактори. Успешните атаки през центъра също влязоха в действие и допринесоха за това резултатът да върви точка за точка. Българският тим успя първи да се отърси от статуквото чрез по-добрите решения в атака и си осигури 4-точков аванс. „Персите“ проявиха характер, възползвайки се от неточности в българското посрещане, за да се доближат до 2 точки пасив, но действащите световни вицешампиони намериха пътя към крайното 25:21.

Александър Николов окрили "трикольорите" със своите 24 точки. Алекс Грозданов заби 11.

Пория Хюсеин и Али Хаджипур реализираха по 11 точки за Иран.