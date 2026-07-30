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Полша и САЩ се класираха на полуфиналите в Лигата на нациите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: BGvolleyball
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Спорт
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Ясни са полуфиналните двойки в турнира

Полша волейбол мъже
Снимка: БТА
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Шампионът Полша се класира за полифинал на Лигата на нациите по волейбол при мъжете след успех с 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17) срещу Украйна.

В Нинбо "дружина полска" контролираше изцяло събитията на полето в три от четирите гейма, като единствено във втората част украинците успяха да се доберат до успех, след който резултатът в двубоя стана 1:1.

Двукратните първенци в турнира бяха най-категорични в последния гейм, когато още от самото начало поведоха с 6:2.

Най-резултатен за успеха на поляците стана Бартоломей Боладж с 24 точки, а съотборникът му Уилфредо Леон добави още 16 точки.

За Украйна с 13 пункта завърши Васил Тупчий.

На полуфинала Полша ще играе срещу Словения, който победи Турция с 3:0 (25:21, 35:33, 39:37).

В първия четвъртфинал от деня САЩ се наложи с 3:0 (25:22, 25:21, 25:21) срещу миналогодишния сребърен медалист Италия.

Джейк Хейнс приключи с 21 точки в полза на трикратните вицешампиони в Лигата на нациите, докато Юри Романо реализира 16 точки в полза на "адзурите", които отстъпваха сериозно на своя съперник при началния удар.

За американците предстои полуфинал с Япония, който се наложи над домакина Китай с 3:1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:23).

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