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Иван Демерджиев: Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост

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Вярвам, че българската правораздавателна система трябва да работи бързо, качествено и по съвест, заяви вътрешният министър

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Снимка: БТА/Архив
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Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост, заяви вътрешният министър в официалната си позиция по случая с ВиК Бургас. В нея се посочва, че в края на месец юни Министерството на вътрешните работи започна мащабни действия заради информация за незаконни практики във ВиК сектора в Област Бургас. Придобихме данни, които сочат за нанесени щети за милиони евро на държавата, допълва Демерджиев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Достигнахме до имената на лица, преки участници в политическия живот на страната. Връзки, които будят основателни съмнения за схема за пълнене на черни партийни каси. И тук се сблъскахме със стена от бездействие от представителите на българската прокуратура – хората, призвани да помагат на МВР и да довеждат докрай битката за справедливост."

На 5 юли Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ образува досъдебно производство след разпити на свидетели, а на 15 юли е задържан общински съветник, който е и председател на местна структура на партия, се посочва още в опизицията. Причината са данни, че той не просто покровителства, но ръководи схема, с която ВиК Бургас е ощетено с милиони евро. Как – чрез манипулация на водомери, които позволяват на обекти да плащат официално нереално ниски сметки за вода, а станалата част от сумата е предавана на ръка. Свидетели сами посочват общинския съветник като човека, получавал средствата, заявява Демерджиев.

По закон МВР има възможност да задържи заподозрения за 24 часа, за да може през това време безпрепятствено да продължи да събира доказателства. След това българската прокуратура удължава това задържане до 72 часа, за да се довърши работата по досъдебното производство. Този процес е ясен и отработен в годините. При този случай обаче прокуратурата отказва да го приложи. Вместо да повдигне обвинения, Софийска градска прокуратура изпраща делото на Окръжна прокуратура Бургас.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Досъдебното производство пътува седем дни между София и Бургас. Сякаш няма куриери. Действията обаче не започват дори тогава – следват отводи на прокурори – четири на брой. Наблюдаващ прокурор беше определен днес, на 30 юли, три седмици след първоначалните действия на МВР. Това се случи едва след намесата на министър-председателя на Република България и вероятно единствено заради публичния отзвук от думите му. След толкова дълъг период допускам, че част от свидетелските показания може да са компрометирани, тъй като заподозрените са на свобода и имат възможност да влияят."

Аз вярвам, че българската правораздавателна система трябва да работи бързо, качествено и по съвест. За съжаление, явно това невинаги е така, коментира още вътрешният министър.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "МВР ще продължи своите действия, без значение кой е обектът на оперативен интерес. Защото гарантирането на справедливостта е основната функция на държавата. Отказът от справедливост е равносилен на разпад. Призовавам всеки един съвестен прокурор да се разграничава от подобни действия и да се ръководи от закона."

#позиция на вътрешния министър #ВиК Бургас #Иван Демерджиев

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