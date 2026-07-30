БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Велислава Петрова пред Абас Арагчи: България няма да...
Чете се за: 00:45 мин.
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за...
Чете се за: 01:42 мин.
След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го...
Чете се за: 08:00 мин.
Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната...
Чете се за: 07:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова проведе среща с министрите Николай Найденов и Иван Демерджиев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
ваня стефанова новият главен прокурор
Слушай новината

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова проведе работна среща с министъра на правосъдието Николай Найденов и с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Срещата се състоя в Съдебната палата.

Основен акцент в разговора бе поставен върху институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността на контрола при разходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и върху предприемането на своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления.

В хода на срещата временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подчерта ангажимента на Прокуратурата на Република България да осигури своевременното и законосъобразно приключване на преписките и досъдебните производства, образувани по сигнали за нарушения при изграждането и ремонта на инфраструктурни обекти, при стриктно спазване на принципите на законност, обективност и независимост.

Ваня Стефанова заяви, че прокуратурата ще упражни в пълен обем предоставените ѝ от закона правомощия за реализиране на наказателната отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че с техни действия или бездействия са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура, нарушения при възлагането и изпълнението на строителни дейности или незаконосъобразно разходване и усвояване на публичен финансов ресурс. Тя подчерта, че защитата на обществения интерес и гарантирането на законността изискват ефективно взаимодействие между компетентните държавни институции при стриктно спазване на техните законови правомощия.

#главен прокурор Ваня Стефанова #Иван Демердижев #Николай Найденов 

Последвайте ни

ТОП 24

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
3
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
4
Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
Левски преодоля румънската буря по пътя към третия кръг в Шампионската лига
5
Левски преодоля румънската буря по пътя към третия кръг в...
Убийството в Банкя: Какви са основните версии за смъртта на бизнесмена?
6
Убийството в Банкя: Какви са основните версии за смъртта на...

Най-четени

БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
1
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
2
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
6
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...

Още от: Политика

Гласуването на президентските избори наесен – по нови правила
Гласуването на президентските избори наесен – по нови правила
Иван Демерджиев: Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост Иван Демерджиев: Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост
Чете се за: 04:02 мин.
Велислава Петрова пред Абас Арагчи: България няма да допусне военни действия от нейна територия Велислава Петрова пред Абас Арагчи: България няма да допусне военни действия от нейна територия
Чете се за: 00:45 мин.
До края на годината готова съвместна лаборатория на „Ел Би Булгарикум“ и японската „Мейджи“ До края на годината готова съвместна лаборатория на „Ел Би Булгарикум“ и японската „Мейджи“
Чете се за: 01:45 мин.
Промените в Изборния кодекс: Депутатите гласуват окончателно правилата за вота Промените в Изборния кодекс: Депутатите гласуват окончателно правилата за вота
Чете се за: 01:47 мин.
Случаят „Петрохан“: Според Стою Стоев обвиненията срещу ПП са саботаж Случаят „Петрохан“: Според Стою Стоев обвиненията срещу ПП са саботаж
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

"Едва се спасихме, всичко гореше..." – хиляди хора са евакуирани заради пожарите на гръцкия остров Крит
"Едва се спасихме, всичко гореше..." – хиляди хора...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Гласуването на президентските избори наесен – по нови правила Гласуването на президентските избори наесен – по нови правила
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Велислава Петрова пред Абас Арагчи: България няма да допусне военни действия от нейна територия Велислава Петрова пред Абас Арагчи: България няма да допусне военни действия от нейна територия
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост Иван Демерджиев: Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Горските пожари в Испания продължават, въпреки подобрението на...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Делото в Кочани: Часове наред продължава разпита на полицая от...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Промените в Изборния кодекс: Депутатите гласуват окончателно...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Изтеглят заседналия круизен кораб в река Дунав (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ