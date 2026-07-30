Депутатите ще обсъдят на второ четене промените в Изборния кодекс и ратификацията на споразумението за заем по механизма SAFE

Парламентът ще обсъди на второ четене промените в Изборния кодекс, решиха депутатите в началото на пленарното заседание. Това ще бъде точка втора в дневния ред. Във вторник измененията бяха приети от правната комисия.

След това Народното събрание ще обсъди ратификацията на Споразумението за заем по SAFE между Европейския съюз и България и на Оперативните договорености между Европейската комисия и България по SAFE.

В дневния ред беше добавена и още една точка – обсъждане на законопроект за ратифициране на поръчка за придобиване на нови трикоординатни радари.

Тази сутрин народните представители включиха допълнителни точки и в програмата за петък.

Утре парламентът ще разгледа като първа точка процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

След това депутатите ще обсъдят проект на решение за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент, както и проект на решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание. В петък е предвиден и редовен парламентарен контрол.

В момента народните представители обсъждат на второ гласуване промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране