Започна въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Стартът беше даден на метродепо „Обеля“. Новите метровлакове тръгнаха по линия 1 на софийското метро и потеглиха към летище София.

В събитието участваха кметът на София Васил Терзиев, заместник-кметът по транспорт на Столична община Виктор Чаушев, изпълнителния директор на „Метрополитен“ Николай Найденов, проф. Стоян Братоев, представители на „Шкода България“, заместник министър-председателят Атанас Пеканов, и Н. Пр. посланик Мирослав Томан.

Новите метровлакове „Шкода“ са част от модернизацията на столичното метро. Първите четири композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно.

