DARA става почетен гражданин на София след триумфа на Евровизия 2026

На днешното си заседание Столичният общински съвет прие доклад, с който победителката в Евровизия 2026 ДАРА ще бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на София“.

Предложението беше внесено от председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров. Очаква се отличието да бъде връчено официално през септември.

След победата си на песенния конкурс ДАРА беше посрещната тържествено в столицата с червен килим, а хиляди почитатели скандираха името ѝ на Площад Александър Невски.

Кметът на София Васил Терзиев подари на певицата символичен ключ на столицата. Очакванията са следващото издание на Евровизия да се проведе именно в София догодина.