БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ 3 излъчва на живо многобоя и финалите на европейското...
Чете се за: 01:30 мин.
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха...
Чете се за: 02:55 мин.
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм...
Чете се за: 00:55 мин.
"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо...
Чете се за: 05:52 мин.
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в...
Чете се за: 01:47 мин.
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за...
Чете се за: 02:40 мин.
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Чете се за: 02:40 мин.
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 56 милиона евро по проекти в здравеопазването са в риск да бъдат загубени, каза министър Катя Ивкова

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази

Проектът за Националната детска болница е спрян заради жалба в КЗК

общо 426 млн евро дълговете държавните болници болнични заведения имат банкови кредити
Слушай новината

Тежко наследство в Министерството на здравеопазването. Над 56 милиона евро по проекти са в риск да бъдат загубени, каза новият здравен министър Катя Ивкова. Тя коментира и Националната детска болница като отбеляза, че проектът е спрян заради жалба, внесена в Комисията за защита на конкуренцията.

Към 31 март 2026-а държавите болниците са натрупали задължения от 426 млн. евро, отчете министър Катя Ивкова. От тях над 21 млн. евро са просрочени задължения. 17 болници са взели банкови кредити, което е показател за финансов натиск върху системата, каза министърът.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Към момента по общи задължения водещи позиции очевидно заемат най-големите болници в странта, но те имат и най-голям пациентопоток, съответно най-големи разходи. Това са "Св. Георги" в Пловдив, Александровска и Пирогов, но за тях е докладвано, че нямат пък просрочени задължения."

Към момента има риск от загуба на средства по проекти, финансирани от външни източници. Това са над 56 млн. евро, натрупани през годините назад. Няма проект без проблеми, обобщи министърът. Тя коментира и строителството на Националната детска болница.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Тръжната процедура за проектирането на Националната детска болница в момента е спряна, тъй като има жалба, внесена в Комисията за защита на конкуренцията."

Министър Ивкова каза още, че за последните три години особен напредък по болницата не е направен. Единствено- външни институции са подпомогнали проектирането. Колкото до основните й приоритети- това ще бъдат профилактиката и превенцията на заболяванията.

#проекти в риск #Катя Ивкова #състояние #средства #наследство #министър на здравеопазването #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода, бащата на жертвата: Не пускайте тези убийци на свобода (ОБЗОР)
1
Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода,...
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
2
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
3
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Историческо злато за България при девойките на eвропейското по художествена гимнастика във Варна
4
Историческо злато за България при девойките на eвропейското по...
Нови разкрития и първи уволнен по случая с незаконния строеж край Варна
5
Нови разкрития и първи уволнен по случая с незаконния строеж край...
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
6
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Финанси

Готвят нови правила за определяне на минималната заплата
Готвят нови правила за определяне на минималната заплата
Домакинствата в България притежават 555 млрд. евро, предимно в имоти Домакинствата в България притежават 555 млрд. евро, предимно в имоти
Чете се за: 03:20 мин.
Ограничават правомощията на особения управител на "Лукойл" Ограничават правомощията на особения управител на "Лукойл"
Чете се за: 00:27 мин.
Държавните предприятия и дружества внасят 100% от печалбата си до 29 май 2026 г. Държавните предприятия и дружества внасят 100% от печалбата си до 29 май 2026 г.
Чете се за: 01:20 мин.
Андрей Новаков: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро повече кохезионни средства Андрей Новаков: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро повече кохезионни средства
Чете се за: 12:45 мин.
Бизнесът и синдикатите очакват реформи в бюджета за 2026 година Бизнесът и синдикатите очакват реформи в бюджета за 2026 година
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на антикорупционния орган и функциите на главния прокурор
ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха схема за онлайн доставки Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха схема за онлайн доставки
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм престъпник и не се крия от никого Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм престъпник и не се крия от никого
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Делян Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал и полицейско насилие Делян Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал и полицейско насилие
Чете се за: 02:02 мин.
Политика
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Съдът в Благоевград: Правосъдието се основава на доказателства, а...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Благомир Коцев: Всички институции са замесени и активно подпомагат...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ