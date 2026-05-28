Над 56 милиона евро по проекти в здравеопазването са в риск да бъдат загубени, каза министър Катя Ивкова

Тежко наследство в Министерството на здравеопазването. Над 56 милиона евро по проекти са в риск да бъдат загубени, каза новият здравен министър Катя Ивкова. Тя коментира и Националната детска болница като отбеляза, че проектът е спрян заради жалба, внесена в Комисията за защита на конкуренцията.

Към 31 март 2026-а държавите болниците са натрупали задължения от 426 млн. евро, отчете министър Катя Ивкова. От тях над 21 млн. евро са просрочени задължения. 17 болници са взели банкови кредити, което е показател за финансов натиск върху системата, каза министърът.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Към момента по общи задължения водещи позиции очевидно заемат най-големите болници в странта, но те имат и най-голям пациентопоток, съответно най-големи разходи. Това са "Св. Георги" в Пловдив, Александровска и Пирогов, но за тях е докладвано, че нямат пък просрочени задължения."

Към момента има риск от загуба на средства по проекти, финансирани от външни източници. Това са над 56 млн. евро, натрупани през годините назад. Няма проект без проблеми, обобщи министърът. Тя коментира и строителството на Националната детска болница.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Тръжната процедура за проектирането на Националната детска болница в момента е спряна, тъй като има жалба, внесена в Комисията за защита на конкуренцията."

Министър Ивкова каза още, че за последните три години особен напредък по болницата не е направен. Единствено- външни институции са подпомогнали проектирането. Колкото до основните й приоритети- това ще бъдат профилактиката и превенцията на заболяванията.