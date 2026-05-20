Държавните предприятия и дружества внасят 100% от печалбата си до 29 май 2026 г.

Държавните предприятия ще внесат 100% от печалбата си за 2025 г. в полза на държавата до 29 май 2026 г. Това предвижда прието от Министерския съвет разпореждане за отчисленията от печалбата на държавните предприятия и дружествата с държавно участие.

За дружествата, в които държавни компании притежават над 50% участие, се предвижда разпределяне на дивидент в размер на 70% от печалбата.

От обхвата на Разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, дружествата от отрасъл "Водоснабдяване и канализация" и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, представляващи бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси.

Запазва се възможността публичните дружества да разпределят и междинен 6-месечен дивидент от поне 50% от печалбата, който трябва да бъде внесен до 15 декември 2026 г.

С приемането на разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент.

От правителството посочват, че мярката цели гарантиране на приходите в държавния бюджет и спазване на фискалните правила и изискванията по Закона за публичните финанси и Пакта за стабилност и растеж.