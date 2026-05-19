Водещият на „Панорама“ Бойко Василев беше отличен с наградата „Златно перо“

В навечерието на 24 май 24 български творци получиха наградата „Златно перо“. Традицията продължава вече 31 години.

„Златно перо“ се връчва на изявени творци в областта на литературата, театъра, киното, журналистиката, музиката и изобразителното изкуство.

Тази година водещият на „Панорама“ Бойко Василев получи престижното отличие.

Бойко Василев, водещ на „Панорама“: „Връзката с празника на свети Кирил и свети Методий обещава нещо много по-голямо за българската журналистика – не само да бъде честна, не само да бъде достойна, но и просветена. Това означава да разбира света и да се бори за мястото на личността и на родината в него.“

Сред наградените са още Явор Милушев, Павел Попандов, режисьорският тандем Кристина Грозева и Петър Вълчанов, Веселин Маринов, Виктория Бешлийска, международният фестивал Варненско лято и радио Z-Rock.