БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Водещият на „Панорама“ Бойко Василев беше отличен с наградата „Златно перо“

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В навечерието на 24 май 24 български творци получиха наградата „Златно перо“. Традицията продължава вече 31 години.

„Златно перо“ се връчва на изявени творци в областта на литературата, театъра, киното, журналистиката, музиката и изобразителното изкуство.

Тази година водещият на „Панорама“ Бойко Василев получи престижното отличие.

Бойко Василев, водещ на „Панорама“: „Връзката с празника на свети Кирил и свети Методий обещава нещо много по-голямо за българската журналистика – не само да бъде честна, не само да бъде достойна, но и просветена. Това означава да разбира света и да се бори за мястото на личността и на родината в него.“

Сред наградените са още Явор Милушев, Павел Попандов, режисьорският тандем Кристина Грозева и Петър Вълчанов, Веселин Маринов, Виктория Бешлийска, международният фестивал Варненско лято и радио Z-Rock.

#наградите "Златно перо" #Бойко Василев

Последвайте ни

ТОП 24

СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа на „Евровизия“
1
СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа...
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в подкрепа на кандидатурата за "Евровизия 2027"
2
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в...
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
3
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха...
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на квалификациите на „Ролан Гарос“
4
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на...
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
5
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
Как думата бангаранга навлезе в българския език и как българският език я променя
6
Как думата бангаранга навлезе в българския език и как българският...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Общество

„Аз съм Bangaranga“: Думата със собствен живот в българския език
„Аз съм Bangaranga“: Думата със собствен живот в българския език
В "Референдум": Какво донесе победата на DARA на "Евровизия"? В "Референдум": Какво донесе победата на DARA на "Евровизия"?
Чете се за: 03:05 мин.
„Bangaranga“ като търговска марка: Фирми вече подават заявления за регистрация „Bangaranga“ като търговска марка: Фирми вече подават заявления за регистрация
Чете се за: 02:57 мин.
Патриарх Даниил се срещна с председателя на Народното събрание в сградата на Светия синод Патриарх Даниил се срещна с председателя на Народното събрание в сградата на Светия синод
Чете се за: 02:57 мин.
Имуществото на магистратите: След 2015 г. се наблюдава скок в броя на придобитите от тях имоти Имуществото на магистратите: След 2015 г. се наблюдава скок в броя на придобитите от тях имоти
Чете се за: 02:07 мин.
ДОБРЕ ДОШЛА, DARA! Хиляди посрещнаха победителката от "Евровизия 2026" в центъра на София ДОБРЕ ДОШЛА, DARA! Хиляди посрещнаха победителката от "Евровизия 2026" в центъра на София
Чете се за: 06:47 мин.

Водещи новини

ДОБРЕ ДОШЛА, DARA! Хиляди посрещнаха победителката от "Евровизия 2026" в центъра на София
ДОБРЕ ДОШЛА, DARA! Хиляди посрещнаха победителката от...
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Тристранният съвет не постигна единодушно съгласие по мерките срещу високите цени Тристранният съвет не постигна единодушно съгласие по мерките срещу високите цени
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Патриарх Даниил се срещна с председателя на Народното събрание в сградата на Светия синод Патриарх Даниил се срещна с председателя на Народното събрание в сградата на Светия синод
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Тайванската писателка Ян Шуан-цзъ спечели наградата "Букър" за 2026 г. Тайванската писателка Ян Шуан-цзъ спечели наградата "Букър" за 2026 г.
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Путин в Китай: Руският лидер пристига в Пекин броени дни след...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Оставка в Молдова заради "Евровизия"
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Румен Радев: Българските граждани заслужават регламентирани процеси...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Веселина Петракиева е новият директор на дирекция „Новини и...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ