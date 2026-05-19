Имуществото на магистратите: След 2015 г. се наблюдава скок в броя на придобитите от тях имоти

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Имущество за близо един милиард и половина евро, оценено по актуални цени са декларирали малко над 4100 магистрати в периода между 2017-2024 г. Това включва както недвижими имоти - апартаменти, къщи, офиси, земеделски земи, така и автомобили или други моторни превозни средства. Данните са от изследване на публичните им имуществени декларация, направено от Българския институт за правни инициативи, "Глобал метрикс" и BIRD.

От подадените декларации става ясно, че 3.6% от съдиите, прокурорите и следователите имат повече от 5 апартамента. Има единични случаи на магистрати с над 10 и дори над 20 имота.

45,5 % са закупили имот само с лични средства, без заем от банка. След 2015та година се забелязва рязък скок в броя на придобите имоти.

Данните за магистратите, които се публикуват на сайта на Инспектората към Висшия съдебен съвет не са достатъчно прозрачни, смятат от Института за правни инициативи и препоръчаха поне да се качват в машинно четим формат.

Биляна Гяурова-Вегертседер, директор на Български институт за правни инициативи: "През годините виждаме как спестяванията на магистратите постепенно се увеличават, заедно с нарастването на техните възнаграждения, което ги поставя във високата средна класа. Факт е обаче, че там, където има разминавания, самият инспекторат не е на мястото си и не извършва достатъчно и не прави достатъчно задълбочени порверки, да не кажа, че изобщо не се опитва да засече дали това, което е декларирано от магистратите наистина е така. Това означава, че липсва институционален контрол върху придобивките на магистратите, а като общество имаме нужда да знаем къде отиват нашите пари."

