Имуществото на магистратите: След 2015 г. се наблюдава скок в броя на придобитите от тях имоти

Имущество за близо един милиард и половина евро, оценено по актуални цени са декларирали малко над 4100 магистрати в периода между 2017-2024 г. Това включва както недвижими имоти - апартаменти, къщи, офиси, земеделски земи, така и автомобили или други моторни превозни средства. Данните са от изследване на публичните им имуществени декларация, направено от Българския институт за правни инициативи, "Глобал метрикс" и BIRD.
От подадените декларации става ясно, че 3.6% от съдиите, прокурорите и следователите имат повече от 5 апартамента. Има единични случаи на магистрати с над 10 и дори над 20 имота.
45,5 % са закупили имот само с лични средства, без заем от банка. След 2015та година се забелязва рязък скок в броя на придобите имоти.
Данните за магистратите, които се публикуват на сайта на Инспектората към Висшия съдебен съвет не са достатъчно прозрачни, смятат от Института за правни инициативи и препоръчаха поне да се качват в машинно четим формат.
Биляна Гяурова-Вегертседер, директор на Български институт за правни инициативи: "През годините виждаме как спестяванията на магистратите постепенно се увеличават, заедно с нарастването на техните възнаграждения, което ги поставя във високата средна класа. Факт е обаче, че там, където има разминавания, самият инспекторат не е на мястото си и не извършва достатъчно и не прави достатъчно задълбочени порверки, да не кажа, че изобщо не се опитва да засече дали това, което е декларирано от магистратите наистина е така. Това означава, че липсва институционален контрол върху придобивките на магистратите, а като общество имаме нужда да знаем къде отиват нашите пари."