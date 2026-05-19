Патриарх Даниил се срещна с председателя на Народното събрание в сградата на Светия синод

от БНТ
Чете се за: 02:57 мин.
Патриарх Даниил се срещна с председателя на Народното събрание Михаела Доцова в сградата на Светия синод. В срещата участваха митрополитите Гавриил, Йоан, Серафим, Григорий, Пахомий, както и Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Светия синод. Присъстваха и заместник-председатели на парламента, народни представители и юридическият съветник на Светия синод доц. д-р Мария Кьосева.

Патриарх Даниил благослови народните представители и поздрави Михаела Доцова за избирането ѝ за председател на 52-рото Народно събрание.

Патриарх Даниил: "Парламентът беше конституиран експедитивно и без противопоставяне и се надявам това да е добро начало и така да продължи работата му."

По думите му разделението и противопоставянето през последните години са се превърнали в част от обществения живот и е време като нация да покажем, че можем да изслушваме различните мнения.

Патриарх Даниил: "Нека се стремим да общуваме с уважение към другия, да се обединим около полезните неща и да си поставим за цел това народно единение, което е изписано и на сградата на Народното събрание „Съединението прави силата.“

Михаела Доцова подчерта, че участието на представители от всички парламентарни групи е признание за ролята на Българската православна църква в историята на страната.

Михаела Доцова, председател на парламента: "Пред обществото ни стоят много предизвикателства, но най-голямото сред тях е да запазим моралните устои, добродетелите и ценностите, в които религията възпитава."

По време на разговора беше отбелязано, че времето не е стигнало на 51-вото Народно събрание да приеме промени в Закона за предучилищното и училищното образование, свързани с въвеждане на вероучение. Народните представители изразиха готовност да обсъдят възможността децата по избор на родителите да бъдат обучавани по такъв учебен предмет.

Председателят на парламента заяви още, че за всеки законопроект, свързан с развитието на българската духовност, ще бъде търсено мнението на Светия синод.

Михаела Дочева подари на Негово Светейшество напрестолен кръст и му пожела да допринася за единението на българския народ и за утвърждаване на непреходните духовни ценности на църквата ни.

От своя страна, патриарх Даниил й дари икона „Неръкотворен образ на Господ Иисус Христос“ и книгите "Живот и песнопение", посветена на Българския патриарх Неофит и „Гражданскоправен статус на Българската православна църква“ на доц. Мария Кьосева.

#Михаела Доцова #партиарх Даниил #Светият синод #среща

