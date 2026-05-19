Политически спорове за правилника на Народното събрание

Остри критики към предложенията на "Прогресивна България" за промяна на правилника за дейността на Народното събрание. Част от новите идеи включват в деня на опозицията да не могат да бъдат изслушвани министри. Намалява се времето за изказване при дебати. Друго предложение на управляващите е за създаването на временни комисии да са нужни 48 депутати. А толкова имат само от "Прогресивна България". Според опозицията така се ограничават правата им и се заглушава гласът им.

Ден, след като предложенията на управляващите бяха внесени в парламента, опозицията атакува - новите предложения ограничават правата им. Управляващите се защитиха, че залагат на нов подход и ще работят в непрекъснат диалог с тях.

Димитър Здравков, ПГ на "Прогресивна България": "Ние наистина искаме действителна промяна в работата на 52-ото НС. За мен наистина е необяснимо защо политици, които във времето са роптали срещу тези порочни практики в момента негодуват срещу нашите опити да бъдат странени."

От ГЕРБ настояват ПБ да преразгледат предложенията. Според тях част от новите промени целят да превърнат парламента в - цитирам: "гумен печат".

Тома Биков, ПГ на ГЕРБ-СДС: "Държим на това парламентарният контрол да не бъде ограничаван и да не бъдат създавани задни изходи за министрите да не отговарят на въпроси. Парламентът не е нито комсомолско събрание, нито казарма, за да има подобен подход спрямо опозицията."

От "Продължаваме Промяната" нарекоха новите правила “неработещи” и в разрез с парламентаризма.

Николай Денков, ПГ на "Продължаваме Промяната": "Дори Борисов и Пеевски не са се опитвали да ограничат правата на опозицията. Сигурен съм, че някой е посъветвал колегите от ПБ да направят тези грешни предложения. Предлагаме им да седнем заедно и да обсъдим това, което е разумно."

Управляващите са тръгнали по неприятна плоскост, с която ограничават опозицията, твърдят от "Демократична България".

Атанас Славов, ПГ на ДБ: "Ограниченията във възможността за дебат, да се взимат реплики, да се инициират анкетни комисии, провеждащи парламентарни изслушвания са все практики, които не издават добър тон и нарушават духа на парламентаризма."

Против промените са и от "Възраждане".

Петър Петров, ПГ на "Възраждане": "Няма как в 1 минута вие да мотивирате нито една процедура, нито лично обяснение, няма как в 2 минути да направите дуплика. Забранява се възможността за реплика на несъгласие към изказване на член на същата ПГ."

Очаква се утре новите предложения да бъдат обсъдени на заседание на временната комисия за работа и дейността на Народното събрание.