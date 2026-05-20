Тайванската писателка Ян Шуан-цзъ спечели наградата "Букър" за 2026 г.

Международната награда "Букър" за 2026 г. спечели писателката Ян Шуан-цзъ от Тайван за книгата си Taiwan Travelogue, преведена на английски език от Лин Кинг. Победителят обяви председателят на журито писателката Наташа Браун.

Награда "Букър" беше връчена на церемония в "Тейт Модърн" в Лондон тази вечер. Номинирана за престижната награда за литература беше и българската писателка Рене Карабаш с романа си "Остайница". Това е вторият български роман, включен в краткия списък за "Букър", след като "Времеубежище" на Георги Господинов, в превод на Анджела Родел, спечели наградата през 2023 г.

Останалите претенденти в надпреварата тази година бяха The Nights Are Quiet in Tehran на Шейда Базяр, The Director на Даниел Келман, On Earth As It Is Beneath на Ана Паула Мая, The Witch на Мари Н Диай.

В конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени във Великобритания и/или Ирландия през последните 12 месеца. От тях журито избра 13, т.нар. дълъг списък, от който впоследствие бяха определени шестте книги в т.нар. кратък списък.

Победителят получава 50 000 британски лири (57 366 евро), които се поделят по равно между автора и преводача. Останалите произведения, попаднали в краткия списък, получават по 5000 британски лири (5736 евро), които също се поделят по равно между автора и преводача.

"Остайница" отвежда читателите в планинско албанско селце, където и до днес Канунът – сборник с архаични закони от времето на Лека Дукагини (XV в.) – тегне над селяните и патриархалния им живот. С новаторска изящност Рене Карабаш изследва смело въпроса какво е да си жена в свят на насилие, вражди, мъжка доминантност и суровата социална природа в резултат на древни патриархални традиции.

Героинята Бекиа с болка осъзнава защо не може да има онова, което най-силно желае, и избира да даде клетва за девственост и да заживее като мъж и глава на семейството. Това нейно решение поставя начало на верига от разтърсващи събития, която разрушава едно семейство, но същевременно показва как травмата може да доведе героите до жизненоважни, макар и неудобни истини.

След излизането си в България през 2018 г., "Остайница" прави силно впечатление на българската, а малко по-късно и на международната литературна сцена. За романа си Рене Карабаш получава Националната литературна награда "Елиас Канети", номинации за Роман на годината в конкурса на Национален дарителски фонд "13 века България" и Литературна награда "Перото".

В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с френския си превод на "Остайница" Наградата на френския PEN клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел е отличен с Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. – с престижната награда HEIM на американския PEN клуб. "Остайница", в превод на Хана Сандборг, е номиниран и за шведската литературна награда Prisma, а в началото на годината е включен в класацията "21 най-добри предстоящи книги на 2026" на Service 95, литературния книжен клуб на певицата Дуа Липа.