Столичната община предприема засилени мерки за сигурност за DARA PARTY

По повод събитието полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове.

Няма да се допускат хора във видимо неадекватно или нетрезво състояние, както и носещи огнестрелно оръжие или опасни предмети. Въвежда се и временна организация на движението в района на концерта.

От 12.00 часа днес се ограничава движението на всички превозни средства в двете посоки по бул. "Цар Освободител" и улиците "Аксаков" и "Георги Бенковски".



А от 16.00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. "Цар Освободител", в участъка от бул. "Васил Левски" до ул. "Георги С. Раковски".