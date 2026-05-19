Изложба в Атина показва пъстрия свят на Фрида Кало

Аудио-визуална изложба в Атина пренася посетителите в пъстрия свят на Фрида Кало.

Работата, но и животът на мексиканската художничка, са събрани в изложбата, която съчетава виртуална реалност и предмети, принадлежали на един от най-забележителните артисти на нашето съвремие.

Посетителите могат да научат повече за живота на Фрида Кало и дори да видят триизмерна възстановка на автобусна катастрофа, която през 1925-а бележи живота и творчеството на художничката.

Известна с автопортретите си, тя остава един от най-разпознаваемите артисти повече от 70 години след смъртта си.