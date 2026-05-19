Продадоха за 93 млн. долара творбата "Данаида" на румънския творец Константин Брънкуш

Скулптура на един от най-известните румънски творци - Константин Брънкуш, принадлежала на американския медиен магнат и един от водещите колекционери на произведения на изкуството в света Самюъл Ървин Нюхаус, беше продадена на търг в „Кристис“ в понеделник вечер за 93 милиона долара, предават румънските медии. Те коментират, че сделката поставя нов рекорд на международния пазар и отбелязват, че с включените комисионни, общата сума достига 107,6 милиона долара.

Творбата „Данаида“ бе продадена на купувач, представляван от Мария Лос, вицепрезидент и ръководител на Отдела за консултации на клиенти в Северна и Южна Америка.

Скулптурата от 1913 г. представлява бронзова глава и е вдъхновена от древногръцката митология, а лицето е моделирано по подобие на портрета на унгарската художничка Маргарит Погани.

За да привлече вниманието на широката публика към търга, „Кристис“ ангажира актрисата Никол Кидман. Дни преди събитието тя посети галериите на аукционната къща в „Рокфелер център“ в Ню Йорк и беше заснета до скулптурата. Холивудската звезда позира, танцува и се възхищава на работата на Брънкуш.

„Във видео с продължителност почти две минути, направено от „Кристис“ по музиката на песента на Дейвид Боуи Golden Years, се случва срещата на две музи: „Данаида“, за която се твърди, че представлява самото раждане на съвременната скулптура, и Кидман, музата на няколко поколения съвременни режисьори и художници“, коментират румънските медиите.

снимка: „Кристис“