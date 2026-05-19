БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Продадоха за 93 млн. долара творбата "Данаида" на румънския творец Константин Брънкуш

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Запази

Според румънски медии това е нов рекорд на международния пазар

продадоха млн долара творбата данаида румънския творец константин брънкуш
Слушай новината

Скулптура на един от най-известните румънски творци - Константин Брънкуш, принадлежала на американския медиен магнат и един от водещите колекционери на произведения на изкуството в света Самюъл Ървин Нюхаус, беше продадена на търг в „Кристис“ в понеделник вечер за 93 милиона долара, предават румънските медии. Те коментират, че сделката поставя нов рекорд на международния пазар и отбелязват, че с включените комисионни, общата сума достига 107,6 милиона долара.

Творбата „Данаида“ бе продадена на купувач, представляван от Мария Лос, вицепрезидент и ръководител на Отдела за консултации на клиенти в Северна и Южна Америка.

Скулптурата от 1913 г. представлява бронзова глава и е вдъхновена от древногръцката митология, а лицето е моделирано по подобие на портрета на унгарската художничка Маргарит Погани.

За да привлече вниманието на широката публика към търга, „Кристис“ ангажира актрисата Никол Кидман. Дни преди събитието тя посети галериите на аукционната къща в „Рокфелер център“ в Ню Йорк и беше заснета до скулптурата. Холивудската звезда позира, танцува и се възхищава на работата на Брънкуш.

„Във видео с продължителност почти две минути, направено от „Кристис“ по музиката на песента на Дейвид Боуи Golden Years, се случва срещата на две музи: „Данаида“, за която се твърди, че представлява самото раждане на съвременната скулптура, и Кидман, музата на няколко поколения съвременни режисьори и художници“, коментират румънските медиите.

снимка: „Кристис“

#Константин Брънкуш #румънски творец #93 млн. долара #Данаида #аукционна къща "Кристис" #продажба

Последвайте ни

ТОП 24

Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да обсъдим подготовката за "Евровизия"
1
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да...
14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински хеликоптер до София
2
14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински...
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
3
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад "Bangaranga"?
4
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад...
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа
5
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на...
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете кандидати у нас?
6
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Любопитно

БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на София
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на София
Мария Бакалова готова да бъде водеща на "Евровизия" - актрисата прегърна предложението на десетки фенове Мария Бакалова готова да бъде водеща на "Евровизия" - актрисата прегърна предложението на десетки фенове
Чете се за: 00:37 мин.
Как думата бангаранга навлезе в българския език и как българският език я променя Как думата бангаранга навлезе в българския език и как българският език я променя
Чете се за: 04:37 мин.
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно
Чете се за: 03:50 мин.
Изложба в Атина показва пъстрия свят на Фрида Кало Изложба в Атина показва пъстрия свят на Фрида Кало
Чете се за: 00:42 мин.
Спасиха щъркел, паднал в двора на къща в Пловдив Спасиха щъркел, паднал в двора на къща в Пловдив
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на София
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на София
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Държавата стартира ускорена координация по проекта за високоскоростен интернет Държавата стартира ускорена координация по проекта за високоскоростен интернет
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Километрично задръстване в Кресненското дефиле Километрично задръстване в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Абитуриентски балове 2026: "Пътна полиция" затяга...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Заради дипломатически усилия: Тръмп отмени планираната атака срещу...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Константин Проданов: Мерките за дефицита са само началото
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
„БНТ представя“ оперния певец Никола Гюзелев с филма...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ