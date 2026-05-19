Заради дипломатически усилия: Тръмп отмени планираната атака срещу Иран

Американският президент Доналд Тръмп отмени планирани за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, в ход е бил план за подновяване на операциите срещи Ислямската република, но след призив на съюзниците му от Персийския залив, е решил да отложи ударите, за да даде шанс на дипломацията.

Война на пауза. Доналд Тръмп изненадващо съобщи, че няма да атакува Иран, макар от Вашингтон да са подготвяли мощна атака, която трябвало да бъде извършена днес. Превес обаче е даден на поредния шанс за дипломатическо решение на конфликта.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Планирахме мащабно нападение, но засега го отложихме. Може би завинаги, но може и да е само с 2-3 дни. Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства ме помолиха да го направя, защото очакват, че е възможно да сключим сделка с Техеран. Ще видим дали това ще се случи."

Тръмп подчерта, че САЩ имат готовност да подновят бойните действия, ако скоро не бъде постигнато споразумение.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Няма да позволим на Иран да има ядрени оръжия. Ако можем да се споразумеем без да се налага да ги бомбардираме, ще бъда много щастлив."

Коментарите му идват в момент, в който одобрението за администрацията в Белия дом стремително пада надолу. Според проучване на "Ню Йорк Таймс" 64% от американците са на мнение, че започването на война с Иран е било грешка.

От Техеран потвърдиха, че преговорите са в ход. Иран постави и ново условие - създаване на специален орган, който да контролира морския трафик в Ормузкия проток.

Есмаил Багаи, говорител на външното министерство на Иран: "Въпреки, че публично американската страна отхвърли плана ни, медиаторите от Пакистан ни предоставиха списък с предложения, които от Вашингтон обмислят."

Крехкото примирие между САЩ и Иран беше постигнато през април и макар спорадично да има нова размяна на удари, до момента удържа. Американска и иранска делегация преговаряха пряко и чрез посредници, но засега съдбата на Ормузкия проток остава ябълката на раздора. А с блокадата на ключовия морски маршрут, опасенията, че се задава глобален недостиг на петрол все повече се засилват.