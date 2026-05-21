„Аз съм Bangaranga“: Думата със собствен живот в българския език
Don’t worry, just be BANGARANGA! Избери любовта пред страха! Думата е ономатопея, звучи като това, което означава. И просто бъди "BANGARANGA" на мястото си. Целият свят ще я използва, особено това лято.
Граждани споделят:
- Нещо като пожелание е.
- Не, не, не, някаква бъркотия е.
- Определение за удоволствие, за радост, за израз.
- Тоест на вас сега ви е "бангаранга"?
- Да, аз съм "бангаранга"!
Едуардо още не може да казва "бангаранга", но в социалните мрежи думата вече се използва за намиране на осиновители на кучета.
гл. ас. д-р Лилия Желева, катедра "Български език", СУ: "Едно малко бангаранче търси дом и търсим неговия бангаранга човек."
Творческата фантазия в социалните мрежи не спира дотук. Думата се използва и като съществително и като прилагателно и като глагол.
гл. ас. д-р Лилия Желева, катедра "Български език", СУ: "DARA избаранги конкурса. В различни времена вече бангарангясах. Има и възвратни глаголи, като той се бангаранчи."
И най-важното, думата ни подканя да изберем усещането за любов, да намерим хармонията в хаоса, да се преборим със съмненията си и срамът. Да сме истински!