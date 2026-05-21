DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

„Аз съм Bangaranga“: Думата със собствен живот в българския език

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Don’t worry, just be BANGARANGA! Избери любовта пред страха! Думата е ономатопея, звучи като това, което означава. И просто бъди "BANGARANGA" на мястото си. Целият свят ще я използва, особено това лято.

Граждани споделят:

- Нещо като пожелание е.

- Не, не, не, някаква бъркотия е.

- Определение за удоволствие, за радост, за израз.

- Тоест на вас сега ви е "бангаранга"?

- Да, аз съм "бангаранга"!

Едуардо още не може да казва "бангаранга", но в социалните мрежи думата вече се използва за намиране на осиновители на кучета.

гл. ас. д-р Лилия Желева, катедра "Български език", СУ: "Едно малко бангаранче търси дом и търсим неговия бангаранга човек."

Творческата фантазия в социалните мрежи не спира дотук. Думата се използва и като съществително и като прилагателно и като глагол.

гл. ас. д-р Лилия Желева, катедра "Български език", СУ: "DARA избаранги конкурса. В различни времена вече бангарангясах. Има и възвратни глаголи, като той се бангаранчи."

И най-важното, думата ни подканя да изберем усещането за любов, да намерим хармонията в хаоса, да се преборим със съмненията си и срамът. Да сме истински!

#нова дума #"BANGARANGA" #DARA #български език

