Представиха книгата, посветена на Христо Бонев

Биографичната книга „Осмото тепе“, посветена на легендарния ни футболист Христо Бонев, беше представена в София днес. Автор е спортният журналист Дончо Донев, а изданието е част от честванията по случай 100 годишнината на Локомотив (Пловдив).

Бонев е благородник от рядка класа и затова поколенията го обичат. Кръвно свързан с Пловдив. Пример за клубна вярност към черно-бялата фланелка. Не случайно авторът го нарича Осмото тепе, а за него се казва, че такъв велик играч едва ли ще се роди в близките 100 години.

„Това е разказ за една необикновена личност, един огромен талант, който е живял в едно изключително интересно време, както за Пловдив, така за България, така и за света“, сподели пред БНТ Дончо Донев, автор на книгата.

